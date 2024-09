In Adelboden kann man nicht nur auf dem Vogelisi-, Blumen-, Globi- oder Murmeli-Weg wandern. Es geht auch anders – entspannt mit moderatem 360-Meter-Anstieg vom Dorf zur Schermtanne. Der Wandertipp für den Monat September von SRF-1-Outdoor-Reporter Marcel Hähni.

Marcel Hähni SRF-1-Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wanderleiter. Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Zentralschweiz und die Ostschweiz mit dem Alpstein, dem Rätikon und dem Engadin. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch, in der SRF-News-App und am Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Die themenfreie Wandervariante, die auch aktiven Grosseltern und deren Enkeln gefällt, führt in die Region Chüebachgrabe bei Adelboden.

Auf diesem mittleren Höhenwanderweg zur Schermtanne ist man den grössten Teil alleine in der Natur unterwegs und geniesst ein wunderbares Bergpanorama. Entspannung pur und auch die Kinder kommen auf ihre Kosten. Am Ziel wartet ein Restaurant und ein grosser Spielplatz.

Gestartet wird «zmitzt» im Dorf auf dem Platz beim grossen Stein, in dem die Fussabdrücke der erfolgreichen Chuenisbergli-Skirennfahrer verewigt sind. Hinauf zur Talstation der Tschentenalpbahn und dann dem Wanderweg Nummer 53 der Adelbodner Wanderkarte folgen. Knapp 2 Stunden sind es bis Schermtanne.

1 / 6 Legende: «Place of Fame» mitten in Adelboden Die Füsse der Skirennfahrer, die am Chuenisbergli gewonnen haben, sind auf dem Dorfplatz in Adelboden auf diesen Steinen verewigt. Das ist auch der Ausgangspunkt der Wanderung. Keystone/Peter Schneider 2 / 6 Legende: Adelbodner Hausberg Die Lohner-Gruppe mit dem Nünihorn, Hindere Lohner und dem Mittlere Lohner ist ein kalkiges Bergmassiv bei Adelboden. Rechts, markant und alleinstehend, das Tierhörnli. SRF/Marcel Hähni 3 / 6 Legende: Wanderweg Nr. 53 Der Weg führt über den Wanderweg Nummer 53 der Adelbodner Wanderkarte. Knapp 2 Stunden sind es bis Schermtanne. SRF/ Marcel Hähni 4 / 6 Legende: Entspanntes Wandern Entspannt und ruhig ist die Wanderung vom Dorfplatz Adelboden bis zur Schermtanne mit dem Restaurant und einem grossen Kinderspielplatz. SRF/ Marcel Hähni 5 / 6 Legende: Fernab der Hotspots In Adelboden kann man nicht nur auf dem Vogelisi-, Blumen-, Globi- oder Murmeli-Weg wandern. SRF/ Marcel Hähni 6 / 6 Legende: Ausblick auf die Adelbodner Bergwelt Der Panoramaweg mit der Nummer 53 bietet einen ständigen Blick auf die Adelbodner Bergwelt. Vom Dorf erst ansteigend und dann immer leicht absteigend bis zum Ziel. SRF/ Marcel Hähni

Von Schermtanne kann man mit dem Postauto wieder zurück ins Dorf fahren oder man wandert nochmals in knapp einer Stunde entlang dem wilden «Allebach» zurück nach Adelboden.

In Adelboden habe ich sie fast alle schon gemacht. Die Themenwanderwege. Angefangen beim Globi- über den Blumenweg, bis zuletzt, als die Kinder schon grösser waren, den Weltcuptrail am Chuenisbergli. Immer mit viel Juhee, Elan und Einsatz.

Themenweg-Vielfalt in Adelboden Box aufklappen Box zuklappen Legende: Engstligenalp/Anja Zurbrügg In Adelboden gibt es zahlreiche Themenwege. Zu den bekanntesten gehört der Vogellisi-Weg zwischen der Bergbahnstation Sillerenbühl (1974 m ü. M.) und Bergläger (1488 m ü. M.). Es ist ein 3.5 km langer Themen-Bergweg (T2) mit einer reinen Gehzeit von gut einer Stunde. Bei spannenden Naturerlebnissen, Spiel und Spass kann die Geschichte des Vogellisi hautnah miterlebt werden. Dazu gibt es Informationen zur Region und zur Tier- und Pflanzenwelt in Adelboden. Die Engstligenalp mit Globi entdecken Das Erlebnis mit Globi beginnt schon, wenn die Globi-Luftseilbahn Kinder und Eltern auf den Berg bringt. Gemeinsam mit Globi wird die Engstligenalp erkundet. Bergblumen entdecken Die Wanderung auf dem Blumenweg vom Hahnenmoos-Pass nach Sillerenbühl ist ein interessantes und lehrreiches Abenteuer inmitten einer faszinierend schönen Bergwelt. Die Höhenwanderung beschreibt eine hochalpine Flora auf vielen kleinen Tafeln am Wegrand.

Sollten Sie sich in Adelboden doch noch für einen Themenweg entscheiden, dann lege ich Ihnen den Weltcuptrail am Chuenisbärgli ans Herz.

Hier, so sagt man, hat schon mancher Skirennfahrer beim Jassen fast den Rennstart verpasst.

Zwischen dem Starthaus und dem Zielgelände gibt es insgesamt neun Stationen. Jung und Alt erfahren entlang des Trails Wissenswertes über den Ski-Weltcup-Klassiker in Adelboden.

An den Stationen kann man unter anderem eine «Fernsehkamera» bedienen und auf einem «Rüttelbrett» in Gedanken die Weltcuppiste hinuntersausen. Ganz speziell ist für mich immer auch eine Einkehr in der Sennhütte beim Starthaus am Chuenisbergli. «Hier, so sagt man, hat schon mancher Skirennfahrer beim Jassen fast den Rennstart verpasst.»