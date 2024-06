Per E-Mail teilen

Das «Forum» ist die einzige regelmässige Live-Diskussionssendung auf Radio SRF 1. Jeweils donnerstags zwischen 10 und 11 Uhr reden die Moderatorinnen und Moderatoren mit Fachleuten und Userinnen über brennende Themen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Die Sendung orientiert sich am Tagesgeschehen und vertieft die Aktualität.

Das Publikum diskutiert mit

Das Markenzeichen des «Forums» ist der Einbezug des SRF 1-Publikums. Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mitzureden – und zwar live am Telefon oder via E-Mail. Meinungen und Fragen aus dem Publikum fliessen direkt in die Sendung ein. Das «Forum» wird alternierend von vier verschiedenen Radiojournalistinnen und -journalisten geleitet.

Christine Hubacher

Legende: SRF / Thomas Züger

Oder müsste man sagen Frau Hu? Eine Spezialausgabe des «Forums» wird Christine Hubacher nie vergessen: 2008, anlässlich der Olympischen Sommerspiele, fand diese in Peking statt. Eine chinesische Medienverantwortliche heftete ihr ein Namensschild an. Aus Christine Hubacher wurde Frau Hu. Das gefällt ihr bis heute.

Menschen zuhören, nachfragen, verstehen wollen. Kritisch, neugierig, freundlich bleiben. Sich nicht einlullen lassen. Für diese Gesprächskultur stehe ich ein.

Christine Hubacher arbeitete von 1992 bis 2000 bei Radio SRF 3. Dann wechselte sie ins Team von SRF 1. Bis 2008 moderierte sie die Sendung «Persönlich». Ihr erstes «Forum» leitete sie im Januar 2003. Christine Hubacher erinnert sich noch genau: «Es ging um Klonbabys.» Ob ihr die Leitsätze aus ihrem Zitat stets gelingen? «Auf keinen Fall, aber hoffentlich oft», meint die erfahrene Radiofrau und zwar ganz egal, ob als Gesprächsleiterin des «Forums» oder im Tagesprogramm von Radio SRF 1.

Yvonne Hafner

Legende: SRF / Lukas Mäder

«Das «Forum» ist eine extrem spannende Möglichkeit, um Fachleute via Radio direkt und auf Augenhöhe mit dem Publikum in Diskussion zu bringen», findet Yvonne Hafner, die die Live-Diskussionssendung bereits seit 2012 leitet.

Es ist eine extrem spannende Möglichkeit, um Fachleute direkt mit dem Publikum miteinander in die Diskussion zu bringen.

Yvonne Hafners Stimme hört man seit 2009 bei Radio SRF und und dies meistens kurz nach zehn Uhr. Einmal pro Monat am Vormittag, wenn sie das «Forum» leitet, regelmässiger aber am Morgen im Konsumentenmagazin «Espresso». Für dieses arbeitet die Bernerin, die einst Wirtschafswissenschaften studiert hat, als Redaktorin, Produzentin und Moderatorin.

Stefan Flury

Legende: SRF / Anian Sprecher

Der Davoser ist seit 2014 bei SRF 3 zu hören, als Produzent der Tagessendungen oder im wöchentlichen Comedy Format «Flury hört alles». Nun wagt er sich im Forum an ernstere Themen, wobei das für ihn kein Widerspruch ist: «Egal welches Thema, etwas Humor kann nicht schaden». Und dass in einer Livesendung auch mal etwas schief gehen kann, macht den Reiz erst aus:

Man weiss nie, was passieren wird. Man ist ein bisschen ausgeliefert und muss spontan reagieren können. Das liebe ich!

Stefan Flury hat ursprünglich an der ETH Zürich Turn- und Sportlehrer und BWL studiert. Nach ein paar Jahren als Projektleiter im Sport- und Hochschulumfeld, wollte er «etwas mit Medien machen». In der Freizeit tobt er sich sportlich aus. «Hauptsache an der frischen Luft und es macht Spass».

Rafael von Matt