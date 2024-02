Elton John zog Anfang der 1990er-Jahre nach Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Dort schuf er sich ein Zuhause, wo er sich von seinen Touren erholen konnte. In Atlanta befreite er sich von seiner Drogensucht und wurde zum Sammler.

Jetzt löst der Rockstar seinen Hauptwohnsitz in den Staaten auf und zieht in seine Heimat England. Das Appartement mit 1'235 Quadratmetern an der Peachtree Road ist verkauft und der Hausrat kommt nun beim Auktionshaus Christie’s in New York unter den Hammer.

Der 76-Jährige sagt von sich, er habe einen vielseitigen Geschmack, was ein Blick in den Auktionskatalog von Christies bestätigt.

Jetzt kommen 950 Objekte aus diesem Inspirationsuniversum unter den Hammer. Brillen, Schmuck, Klamotten, Kunst und auch ein Bentley. Sein Schätzwert von Christies: 25'000 bis 35'000 US-Dollar.

1. Bentley - Leidenschaft für klassische Autos

In der Vergangenheit besass der Musiker eine beeindruckende Flotte von Bentleys, Rolls-Royce, Aston Martins und Ferraris. Sein Bentley Continental Cabrio dürfte jetzt an der Auktion einen neuen Besitzer finden.

1 / 3 Legende: Elton Johns Bentley Continental Cabrio, Jahrgang 1990. Christie's Images Ltd. 2024 2 / 3 Legende: 1990er Bentley Continental Cabrio, mit automatischem 3-Gang-Getriebe, 218 PS. Screenshot: AP/Joseph B. Frederick 3 / 3 Legende: Der Bentley ist ausgestattet mit Ledersitzen. Screenshot: AP/Joseph B. Frederick

2. Hemden - Extravaganz am Bügel

Die Konzerte von Elton John sind fürs Ohr ein Genuss – seine extravagante Garderobe für die Augen. Besonderen Gefallen gefunden hat der Superstar am Modedesigner Gianni Versace – zumindest an seinen Seidenhemden.

Ich habe ein komplettes Set in Grossbritannien und ein komplettes Set in Amerika. Ich habe nie die Hälfte davon getragen.

Die Muster der Hemden haben Elton John fasziniert und als er angefangen habe Gianni Versace zu tragen, sei dies eine grossartige Zeit seines Lebens gewesen.

Für den Briten sind die Hemden Kunstwerke. «Ich habe nie die Hälfte davon getragen. Ich wollte sie einfach aufhängen. Es war wie eine Kunstinstallation mit Hemden. Und sie sehen so schön aus.»

1 / 3 Legende: Gianni Versace-Hemden in allen Farben und Mustern. Screenshot: AP/Joseph B. Frederick 2 / 3 Legende: Die Seidenhemden werden in Sets versteigert: Diese vier sind auf 2000 bis 3000 US-Dollar geschätzt. 10'000 ist das höchste Gebot am 20. Februar. Christie's Images Ltd. 2024 3 / 3 Legende: So sah es in Atlanta in Elton Johns begehbarem Kleiderschrank aus. Screenshot: AP/Joseph B. Frederick

3. Schuhe - Extravaganz von Kopf bis Fuss

Bei Elton John ist vieles legendär. Von den Hüten, seinen ausgefallenen Brillen, den verrückten Bühnenoutfits bis zu den Schuhen. Ob Stiefel oder Sneaker, ab der Stange gibt es auch diese nicht. Unter anderem kommen diese beiden Paare unter den Hammer.

1 / 2 Legende: Diese silbernen Lederstiefel trug Elton John bei zahlreichen Auftritten in den 1970er-Jahren. 5000 bis 10'000 USD sollten sie an der Auktion einbringen. Screenshot: AP/Joseph B. Frederick 2 / 2 Legende: Sneakers Grösse 9: 800 bis 1200 USD ist die Schätzung dieser Sneakers. Noch bevor es mit der Auktion richtig losgeht, sind bereits 1600 USD geboten. Christie's Images Ltd. 2024

4. Skulptur - Die Kunst des Künstlers

Elton John hat sich eine veritable Kunstsammlung zugelegt. An seinen Wänden in Atlanta hingen Bilder von Andy Warhol bis Damien Hirst. Nicht zu übersehen ist sein Faible für Fotokunst. Die Sammlung von ihm und seinem Mann David Furnish umfasst über 7'000 Fotos. 350 davon sind jetzt in der Christie’s-Auktion.

Es war ein absoluter Albtraum, es dort hinein und wieder herauszuholen, weil es per Kran hochgehoben werden musste.

Verliebt hat sich Elton John in seiner Zeit in Atlanta auch in die Skulpturen von Deborah Butterfield. Ein riesiges aus Altmetall gefertigtes Pferd der Künstlerin musste her. Dieses stand jahrelang in der Galerie seiner Wohnung. «Es war ein absoluter Albtraum, es dort hinein und wieder herauszuholen, weil es per Kran hochgehoben werden musste», sagt Elton John anlässlich der bevorstehenden Auktion.

1 / 2 Legende: Das Pferd von Deborah Butterield misst 203 × 290 × 76 cm. Christie's Images Ltd. 2024 2 / 2 Legende: Das Bringen und Abholen dieses Deborah Butterfield Kunstwerks bezeichnet Elton John als Albtraum, weil es für den Umzug einen Kran brauchte. Screenshot: AP/Joseph B. Frederick

5. Flipperkasten - Von «Pinball Wizard» zum eigenen Kasten

«Pinball Wizard» ist ein Song, der ursprünglich von der englischen Rockband «The Who» stammt. Die Lyrics sind aus der Perspektive eines Flipperkasten-Champions geschrieben, der von den Fähigkeiten des tauben, stummen und blinden Hauptcharakters der Oper, Tommy Walker, beeindruckt ist.

1 / 3 Legende: Schätzungsweise 10'000 bis 15'000 US-Dollar soll der Flipperkasten einbringen. Christie's Images Ltd. 2024 2 / 3 Legende: Der Cover-Song «Pinball Wizard» aus dem Film «Tommy» hat Elton John zum eigenen Flipperkasten inspiriert. Imago/Everett Collection 3 / 3 Legende: Elton John spielt im Film «Tommy» die Rolle des Pinball Wizard. Dieser Fantasy-Musical-Film aus dem Jahr 1975 basiert auf dem gleichnamigen Rock-Oper-Album von The Who. GettyImages/Michael Ochs

Elton John nahm später eine Cover-Version dieses Songs auf. Er spielte den Song «Pinball Wizard» 1975 im Film «Tommy» und landete damit in Grossbritanien einen Top-Ten-Hit. Der Song inspirierte auch zu einem eigenen Flipperkasten, den Elton John Pinball.