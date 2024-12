Am 19. Dezember 2024 stehen Kinder im Mittelpunkt. Zusammen mit der Glückskette sammelt die SRG, zu welcher auch SRF gehört, Spenden, damit Kinder ohne Gewalt und Missbrauch aufwachsen können.

Millionen von Kindern auf der Welt leiden unter häuslicher Gewalt, Kinderarbeit, Zwangsheirat und Ausbeutung. In der Schweiz gibt es jedes Jahr Tausende gemeldete Fälle von Kindesmisshandlungen. Jedes zehnte Kind weltweit muss Kinderarbeit erleben.

Das gesammelte Geld fliesst zur einen Hälfte in Projekte in der Schweiz, zur anderen Hälfte in Projekte weltweit wie in Mali oder in Bangladesh.