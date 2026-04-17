Stephan Eicher ist einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker und Chansonniers. Er ist bekannt für seine melancholisch-poetische Musik, die Chanson, Pop und Rock verbindet. Am Samstag, 2. Mai 2026 steht er bei Radio SRF 1 in der Sendung «Swissmade live» auf der Bühne.

Stephan Eicher gehört zu den prägendsten Figuren der Schweizer Pop- und Rockmusik. Geboren 1960 in Münchenbuchsee bei Bern, entwickelte er schon früh eine eigenständige künstlerische Haltung, die sich konsequent durch sein gesamtes Schaffen zieht.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte der Musiker und Sänger in den 1980er‑Jahren mit der experimentellen Band Grauzone und dem Song «Eisbär», der zu einem der bekanntesten Titel der Neuen Deutschen Welle wurde.

Als Solokünstler etablierte sich Stephan Eicher rasch mit einer unverwechselbaren Handschrift: Er verbindet Rock, Chanson, Folk und elektronische Elemente. Er singt auf Deutsch, Französisch, Englisch und in Mundart.

Diese Mehrsprachigkeit ist kein Stilmittel, sondern Ausdruck seiner kulturellen Offenheit und persönlicher Neugier. Sie ist ein wesentlicher Grund dafür, dass er insbesondere im französischsprachigen Raum grosse Erfolge feierte. Alben wie «Les Chansons Bleues» oder «Carcassonne» machten ihn in Frankreich zu einer festen Grösse.

Stephan Eicher live erleben

Am Samstagnachmittag, 2. Mai 2026, ist Stephan Eicher zu Gast bei Radio SRF 1 in der Sendung «Swissmade live». Der Sänger, der sonst grosse Säle füllt und auf ausverkauften Konzerten spielt, tauscht für einmal die grosse Bühne gegen einen intimen Rahmen im SRF Studio in Zürich. Da tritt Eicher mit Band vor kleinem Publikum auf. Auf dem Programm stehen Songs aus seinem aktuellen Nummer‑eins‑Album «Poussière d’or» und bekannte Stücke aus seinem umfangreichen Repertoire.

Ein klassisches Konzert ist dieser Auftritt bewusst nicht, denn zwischen den Songs spricht Moderatorin Monika Buser mit Stephan Eicher und öffnet damit den Raum für einen Austausch zwischen Musik und Worten.

Bei «Swissmade live» zeigt sich Stephan Eicher als Sänger mit einer charaktervollen Stimme, der Geschichten erzählt und dabei Nähe zulässt.

Tickets gewinnen

Erleben Sie den Ausnahmekünstler – wir verlosen Plätze, um am 2. Mai 2026 in der Sendung «Swissmade live» im SRF Studio, Zürich dabei zu sein:

Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner bis spätestens am 27. April 2026 benachrichtigt.

Stephan Eicher und die Autoren

Eine zentrale Rolle in Eichers Schaffen spielt die Zusammenarbeit mit den Autoren Philippe Djian und Martin Suter. Mit ihnen entstanden Songs von grosser emotionaler Dichte. Melancholie und Ironie, Nähe und Distanz greifen auf besondere Weise ineinander. Trotz kommerziellem Erfolg blieb Eicher stets ein Künstler, der sich nicht vereinnahmen liess und stilistische Brüche bewusst suchte. Ein Künstler, der Pop zugänglich macht, ohne ihn zu vereinfachen.

Bis heute ist Stephan Eicher live präsent und kreativ aktiv. Seine Konzerte sind reduziert, intensiv und persönlich – getragen von einer Stimme, die über die Jahre an Tiefe gewonnen hat. Eicher gilt als Ausnahmefigur: ein Musiker, der zeigt, dass Schweizer Musik international relevant und künstlerisch eigenständig sein kann.