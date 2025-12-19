Er macht Musik, die Geschichten trägt – poetisch, politisch, voller Leben. Pippo Pollina gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen des italienischen Cantautore. Nun ist er am Samstag, 10. Januar 2026, bei Radio SRF 1 in «Swissmade live» – und Sie können dabei sein, mit Begleitung.

Wer Pippo Pollina zuhört, spürt sofort seinen Ursprung. Geboren 1963 in Palermo, beginnt er als junger Mann Jura zu studieren – entscheidet sich dann aber für die Musik und für die Freiheit des Erzählens. Ende der Achtziger verlässt er Sizilien und geht auf Reisen. Europa wird zu seinem neuen Arbeitsraum, die Strassen zu seinen Bühnen.

Musik mit Haltung und Offenheit

Pollina schreibt Lieder, die Haltung zeigen. Seine Texte kreisen um Gerechtigkeit, Gesellschaft, Erinnerungen. Oft zart, manchmal kämpferisch, immer unverkennbar. Früh arbeitet er mit Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa zusammen. Es entstehen gemeinsame Projekte mit Konstantin Wecker, Linard Bardill oder Georges Moustaki. Die Vielfalt dieser Begegnungen prägt seine Musik bis heute.

Seit über dreissig Jahren veröffentlicht Pollina Alben, schreibt Orchesterwerke und Theatermusiken, tourt durch Italien, Frankreich, Deutschland und die Schweiz. Sein Markenzeichen bleibt die Mischung aus mediterraner Leichtigkeit und präziser Beobachtung. Viele seiner Songs beginnen leise – und entfalten sich zu Hymnen, die lange nachhallen.

Zwischen Zürich und Sizilien

In der Schweiz hat Pollina ein grosses, treues Publikum. Kein Zufall: Seit den frühen Neunzigerjahren lebt er hier einen Teil seines künstlerischen Lebens. Er singt über Migration, Alltag, Sehnsucht, aber auch über das, was Gesellschaften zusammenhält. Seine Konzerte sind Erzählabende, lebendig und nah.

Auch privat ist Musik für Pollina ein roter Faden. In «Gesichter & Geschichten» erzählte er 2021, dass Lieder in seiner Familie eine Art Alltagssprache waren – kleine Melodien für den Morgen, die Nacht oder die Ferien. Dass seine Kinder heute selbst Musiker sind, erfüllt ihn mit stillem Stolz: Sohn Faber ist als Singer-Songwriter längst etabliert, Tochter Madlaina tourt als Teil des Alternative-Pop-Duos Steiner & Madlaina durch die Schweiz und Deutschland.

Ohne seine Kinder, aber mit ganz viel Herzblut kommt der Cantautore nun zu Moderatorin Marietta Tomaschett auf die Live Stage im SRF Studio. Ein Nachmittag voller Musik und Geschichten aus einem Leben zwischen Palermo und Zürich.

Jetzt Tickets gewinnen

Am Samstag, 10. Januar 2026, ist Pippo Pollina Gast bei «Swissmade live». Sie können zusammen mit Ihrer Begleitung im Studio dabei sein – bewerben Sie sich hier.

Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner bis spätestens am 7. Januar 2026 benachrichtigt.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen.