Legende: SRF

Die bestehenden Notfalltreffpunkte sind auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite aufgeführt: notfalltreffpunkt.ch

Dort lässt sich leicht herausfinden, wo sich der Schutzraum in der eigenen Gemeinde befindet. Grössere Ortschaften haben mehrere Treffpunkte:

Die Notfalltreffpunkte befinden sich meist in öffentlichen Gebäuden, beispielweise in Schulhäusern, Mehrzweckhallen oder in Gemeindeverwaltungen. Ihr Standort wird gut ersichtlich ausgeschildert mit einem speziellen Logo.