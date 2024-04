Rennend mit einem Stecken zwischen den Beinen über Hindernisse springen: Sieht einfach aus – ist es aber nicht. «Es ist eine leichtathletische Leistung, bei der man wirklich sportlich trainiert sein muss», sagt Nicole Leuenberger, die regelmässig Springparcours für Steckenpferde durchführt. Seit 2018 bietet sie Trainings im sogenannten Hobby Horsing an.

Was ist Hobby Horsing? Box aufklappen Box zuklappen Beim Hobby Horsing werden mit einem Steckenpferd Elemente aus dem Pferdesport, zum Beispiel Dressur- oder Springreiten, nachgestellt. Die sportliche Freizeitaktivität stammt aus Skandinavien, ist mittlerweile aber auch in Europa weit verbreitet.

Damit ist sie nicht die Einzige. In den letzten zwei Jahren wurden in der Schweiz über sechs Vereine ins Leben gerufen, die Hobby Horsing anbieten. Doch erst der Blick ins Ausland zeigt, dass längst nicht mehr von einer Randsportart die Rede sein kann.

Bei Mädchen beliebt

Insbesondere in nordeuropäischen Ländern befindet sich Hobby Horsing im Höhenflug. In Finnland, Schweden, Grossbritannien und Deutschland werden zahlreiche Meisterschaften ausgetragen. So wurde die Sportart bereits für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorgeschlagen.

Legende: Swiss Press Photo Gewinner in der Kategorie Sport ... ... gewann dieses Bild vom Oktober 2023 in Stetten. Swiss Press Photo / Sonntagszeitung/ Keystone/ Jonathan Labusch

Dabei hat die Sportart seinen Ursprung in Finnland. Dort erfreuen sich Zehntausende – vor allem junge Mädchen und Frauen – daran, im Pferdetempo über Hindernisse von bis zu 1.40 Metern Höhe und Wassergräben zu springen oder sich im Dressurreiten zu messen – ganz ohne echtes Pferd.

Eventuell bald olympisch: Hobby Horsing

1 / 3 Legende: Beim Hobby Horsing ist nebst dem sportlichen Einsatz... KEYSTONE/MAURI RATILAINEN 2 / 3 Legende: ...auch Handwerk gefragt. Viele Ausübende von Hobby Horsing basteln ihre eigenen Pferde selber. KEYSTONE/MAURI RATILAINEN 3 / 3 Legende: Jedes Steckenpferd ist einer Rasse zugeordnet, hat einen individuellen Namen und Charakter. KEYSTONE/MAURI RATILAINEN

Auch zu Nicole Leuenbergers Kundschaft zählen vorwiegend Mädchen, im Alter von 10 bis 15 Jahren.

Beim Hobby Horsing knüpfen sie Freundschaften, können sich sportlich, aber auch kreativ austoben. «Manche basteln ihre eigenen Pferde, geben ihnen Rassenbezeichnungen, Namen und Startnummern».

Wann es beim Hobby Horsing üblicherweise Strafpunkte gibt Box aufklappen Box zuklappen Abwurf einer Stange



Berühren des Wassers oder Wassergrabens



Ungehorsam: Verweigerung, Anhalten



Vorbeireiten an einem zum Parcours gehörenden Sprung



Zu viele Trabtritte vor oder nach dem Hindernis



Eine Hand löst sich während des Rittes kurzzeitig von den Zügeln

Disqualifiziert wird... ...wer den gesamten Parcours im Trab reitet.



...wem das Steckenpferd auseinanderfällt.

Erstaunen statt Belächeln

Obwohl der Sport sowohl kognitiv als auch körperlich herausfordert, werde Hobby Horsing oftmals unterschätzt. «Zunächst wird es belächelt, doch schnell werden alle ruhig und bestaunen es», sagt Leuenberger.

02:01 Video Zürcher Sechseläuten mit Steckenpferden (1965) Aus Archivperlen vom 08.04.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Um diesem Umstand auf die Sprünge zu helfen, fordert sie das Publikum bei Turnieren auf, sich selbst auf das Steckenpferd zu schwingen – mit Erfolg: «Viele Erwachsene schaffen es nicht einmal einen Sprung von 40 Zentimeter Höhe.»

Würden Sie Hobby Horsing gerne ausprobieren? Hobby Horsing: Etwas, dass Sie ausprobieren würden? Klar, nehme ich die Zügel in die Hand Klar, nehme ich die Zügel in die Hand % Nein, das steht mir nicht Nein, das steht mir nicht % Nur, wenn es etwas zu gewinnen gibt Nur, wenn es etwas zu gewinnen gibt % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Zusätzliche Steckenpferde wird Leuenberger auch ans kommende Turnier mitnehmen: An die OFFA, der Ostschweizer Frühlingsmesse in St. Gallen, wo in diesem Jahr zum ersten Mal einen Springparcours für die Sportart durchgeführt wird.