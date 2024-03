Schon mal was von Gummistiefel-Weitwurf oder Schach-Boxen gehört?

Viele Sportarten ziehen Millionen oder Milliarden in ihren Bann – aber es gibt auch solche, von denen noch kaum jemand etwas gehört hat. So beispielsweise Unterwasser-Schach, Gummistiefel-Weitwurf oder Schach-Boxen. Auch wenn es skurril klingt, so gibt's auch beim im Finnland erfundenen Gummistiefel-Weitwurf Regeln. Männer müssen etwa Schuhe mit Grösse 43 werfen, Frauen solche mit Grösse 38.

Legende: Auch das gibt's Gummistiefelweitwurf, ursprünglich entstanden in Finnland. imago images/Michael Schick

Comic stiftet Idee für Schach-Boxen

Beim Schach-Boxen wird abwechslungsweise 3 Minuten Schach gespielt, dann wieder 3 Minuten geboxt. Die Idee dafür stammt aus einem Comic. Heute gibt es sogar professionelle Schach-Box-Wettkämpfe, die im Rahmen der Chess Boxing Global organisiert werden und bei der man wie in anderen Kampfsportarten nach Gewicht eingeteilt wird.

