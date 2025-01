Wenn einer weiss, wie das zweite Leben einer Seilbahn aussieht, dann ist das er: Alex von Khuon. Der Münchner ist Gondelhändler. «Wir machen nichts anderes als europaweit Gondel zusammenzukaufen, diese auszubauen und sie weiterzuverkaufen.» Pro Jahr kauft und verkauft er bis zu 350 Gondeln. In jüngerer Vergangenheit waren darunter auch mehrere sogenannte XXL-Kabinen aus der Schweiz.

Wer möchte eine Seilbahn vom Hoch-Ybrig? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Hoch-Ybrig AG Das Schwyzer Skigebiet sucht seit dem 21. Januar 2025 via Instagram nach Ideen und Kaufangeboten für zwei Seilbahnkabinen. Diese werden Ende Wintersaison nach 55 Jahren ersetzt.

Kreuzfahrtschiff statt Toggenburg - Spielplatz statt Sörenberg

Eine Seilbahnkabine zum Beispiel, die noch bis vor zwei Jahren Gäste auf den Chäserugg beförderte, wird schon bald übers Meer gondeln. «Das ist unser absolutes Highlight. Eine leicht umgebaute Kabine steht auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffs.»

Legende: Die ehemalige Kabine aus dem Toggenburg während den Aufbauarbeiten an Deck des Kreuzfahrtschiffs. Aida Cruises

Viele seiner Kunden kämen aus der Gastronomie. Es gehe um Emotionen, um Erinnerungen, um das Gefühl des Schneesports und des Hüttengaudis. Aber auch um Einzigartigkeit.

Auf der Luftseilbahn, die bis 2023 Gäste von Sörenberg aufs Brienzer Rothorn beförderte, klettern und rutschen heute Kinder. Sie ist Teil eines Outdoor-Spielplatzes in einem Familienhotel im Schwarzwald. Hotelier Alfred Boch meint dazu: «So etwas findet man nicht überall. Und ja, er sei leidenschaftlicher Skifahrer.»

Legende: Die Rothorn-Kabine auf dem Spielplatz des Hotels im Schwarzwald. Hotel Engel Todtnauberg

Es gebe aber auch private Kunden, die ihm XXL-Kabinen abkaufen würden, so Händler von Khuon. Die meisten hätten einen Bezug zum ehemaligen Skigebiet. In die ehemalige Luftseilbahn aus dem österreichischen Lech-Zürs am Arlberg, zum Beispiel, habe sich der neue Besitzer in Polen einen Whirlpool und eine Sauna gebaut.

Der Markt mit alten Seilbahnen Box aufklappen Box zuklappen Im Schnitt werden in der Schweiz rund 10 neue Seilbahnanlagen pro Jahr errichtet. Dies zeigt eine Analyse von Seilbahnen Schweiz aus dem Jahr 2023. «XXL-Kabinen»:

Schätzungsweise 1 – 3 Kabinen von Pendel- oder Standseilbahnen werden pro Jahr ersetzt.

Pro Jahr gibt es circa 2 – 3 neue Anlagen. Im Durchschnitt gelangen so jeweils 40 bis 100 Kabinen auf den Occasion-Markt.

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Zahl der erhältlichen Gondeln zunimmt. Viele Anlagen aus den 1980er- und 1990er-Jahren nähern sich dem Ende ihrer Lebensdauer.

Tinyhouse statt Engelberg - Fondue statt Wengen

Es gibt aber auch Seilbahnen, die nach wie vor in der Schweiz sind. Die Kabinen der Pendelbahn Wengen-Männlichen zum Beispiel. Unternehmer Adrian Stucki hat sie 2019 erworben und in mobile Event-Locations umgebaut. Die Kabinen standen schon an manchem Fest als Fondue-Stübli. Ein Privatradio hat darin auch schon ein temporäres Studio eingerichtet.

Legende: Die ehemalige Kabine aus der Jungfrauregion wird heute vermietet. Die Gondel Gmbh

Was er beim Kauf aber unterschätzt habe, sei die Dimension einer solchen Gondel. «Die grösste Challenge war der Umbau. Wir mussten die Seilbahn längs entzweischneiden, damit wir sie nun ohne Spezialtransporter bewegen können», so Stucki.

Dass der Umbau einer Seilbahnkabine nicht ohne ist, weiss auch Valeria Mella. Ihr Partner und sie haben 2018 die ehemalige Luftseilbahn Brunni-Engelberg auf einer Onlineplattform entdeckt. «Es war eine spontane Idee. Wir entschlossen uns, daraus ein Tinyhouse zu bauen.» Sie hätten als Content-Creator auch schon vorher kreative Übernachtungsmöglichkeit entwickelt.

Legende: 2021 konnte man im Gebiet Brunni in der Gondel übernachten. littlecity.ch

Ein Jahr lang haben sie die Seilbahn umgebaut. Zuerst stand sie auf 3000 Metern über Meer auf dem Piz Nair. Danach kehrte sie quasi nach Hause zurück und stand auf einem Felsvorsprung bei Engelberg. Zuletzt konnte man in ihr am Ufer des Walensees schlafen. Hat sich der Aufwand gelohnt? «Definitiv, die Seilbahn schlug Wellen», so Mella, «und es gab so manchen Heiratsantrag in der Kabine.»

Was ist mit den Standseilbahnen? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Gewächshaus statt Gurten Die alte Kabine der Gurtenbahn steht heute bei einer Gärtnerei in Niedermuhlern. Ruth Balsiger Nebst grossen Luftseilkabinen und «Gondeli» werden auch immer wieder Standseilbahnen ersetzt. Gurtenbahn 2024 wurden die Wagen ersetzt. Heute steht einer im Showroom einer Gärtnerei unweit des Berner Hausbergs. Zwei Abteile sind permanente Gewächshäuser. Die anderen bieten Platz für Events. Unterwasser-Iltios Die Standseilbahn, die im Toggenburg in Richtung Churfirsten fuhr, wurde ebenfalls 2024 ersetzt. Ein Wagen steht heute im Seilbahnmuseum in Kandersteg. Der andere befindet sich nach wie vor in der Ostschweiz. Der neue Besitzer möchte ihn aufrichten und ebenfalls Events darin anbieten. Standseilbahn Stoos Ein Unternehmer, der selbst auf dem Stoos lebt, hat die beiden Wagen bereits 2017 gekauft. Seine Ursprungsidee: ein kleines Hotel vor Ort, mit je fünf Schlafkabinen pro Seilbahn. Doch das Projekt sei, in den Worten des Unternehmers, «am (Un-)Willen der Gemeinde gescheitert.» Er sei offen für neue Ideen.

Alte Seilbahnen, sie scheinen Emotionen zu wecken. Die gute Nachricht für alle, die noch keine besitzen: Gemäss dem Verband der Schweizer Seilbahnbranche werden jährlich eins bis drei Pendel- oder Standseilbahnen ersetzt.

Auf das Erfolgsmodell seines Geschäfts angesprochen, meint Gondelhändler Alex von Khuon: «Sind wir ehrlich. Keiner braucht eine Gondel. Aber jeder will eine Gondel.» Eine Seilbahnkabine zu besitzen, oder sie wiederzusehen, bereite einfach Freude.