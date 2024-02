Eigentlich war sie in Chile auf Reisen, doch Touristin Anna Abächerli fühlte sich plötzlich wie in ihre Kindheit zurückversetzt. Nicht der Landschaft wegen, nein, wegen des Sessellifts am Vulkan Osorno.

«Ich dachte mir 'Hä?', das ist ja wie in der Schweiz. Es war wie damals: Holzlatten, keine Sitzheizung, kalt und windig. Der Sessellift stimmte mich sehr nostalgisch.» Doch war es tatsächlich eine ehemalige Anlage aus der Schweiz?

Legende: Vulkanasche statt Alpweide Der alte Sessellift aus Villars im Kanton Waadt am Vulkan Osorno in Chile. Anna Abächerli

Sie erkundigte sich und lernte Franz Schirmer kennen. Er ist ein Nachfahre von Schweizer Auswanderern und Co-Direktor des Skigebiets. Er bestätigte ihre Vermutung: «Ein Lift stand einst in Villars, der andere am Flumserberg». Um die Jahrtausendwende habe er sich Gedanken gemacht, wie man den ganzjährigen Tourismus ankurbeln könnte. Er habe nach Sesselliften Ausschau gehalten. Im Land seiner Vorfahren wurde er fündig.

Was wurde aus dem Skilift von früher?

Die Sessellifte in Patagonien sind keine Ausnahme. Auch in Bosnien-Herzegowina befördert ein ehemaliger Lift aus der «Flumsi» Schneesportlerinnen. Ein weiterer geniesst sein zweites Leben in Kirgistan. Und in Tschechien haben Sessellifte von der Lenzerheide und vom stillgelegten Skigebiet Lungern-Schönbühl ihr neues Zuhause gefunden.

Alternative: Seilbahn-Recycling Box aufklappen Box zuklappen Legende: 2016 noch am Maschgenkamm in Betrieb. Keystone / Gian Ehrenzeller Rund 10 Liftanlagen würden in der Schweiz pro Jahr ersetzt, schätzt Roland Bartholet. Sie werden als Ersatzteilelager ausgeschlachtet. Oftmals können einzelne Komponenten weiterverwendet oder verkauft werden, wie die Beispiele der Bergbahnen Flumserberg zeigen: Hängebrücke Das ehemalige Seil der Sesselbahn Leist wurde für die Hängebrücke im Gebiet Sattel-Hochstuckli verwendet. Online-Auktion 2019 versteigerten die Bergbahnen die Gondeln der ehemaligen Maschgenkammbahn. Innerhalb von 15 Stunden seien alle 120 Stück verkauft gewesen. Eine stehe heute in Lappland.

Für Roland Bartholet ist dies nicht neu oder aussergwöhnlich. Der Geschäftsführer der Bartholet Seilbahnen aus Flums war der Export und Wiederaufbau von gebrauchten Liftanlagen lange ein Teil seines Geschäftsmodells.

«Wallis, Zentralschweiz, Ostschweiz. Von überall haben wir Skilifte ins Ausland verkauft. Alleine in Südamerika waren es rund 40 Anlagen. Dort haben wir sie nach europäischen Standards wieder installiert», sagt Bartholet.

Schweizer Sklifte mit zweitem Leben

1 / 5 Legende: Chile Eis und Kälte machen den Sesselliften aus Villars nichts aus. Seit 2002 fahren sie auf den Vulkan Osorno in Chile. Franz Schirmer 2 / 5 Legende: Tschechien Im Skigebiet Deštné im tschechischen Adlergebirge fand der Sessellift aus Lungern-Schönbühl ein neues Zuhause. SRF (SRF bi de Lüt – Mein Dorf Lungern) 3 / 5 Legende: Kirgistan Im Skigebiet Orlovka sind Sessellifte aus dem Berner Oberland und vom Flumserberg in Betrieb. (Baujahr 1972) SRF (ECO – 4.2.2013) 4 / 5 Legende: Bosnien Im Skigebiet Adria Ski – Kupres in Bosnien Herzegowina fährt der ehemalige Vierersessel Prodalp-Prodkamm. (Baujahr 1986) Flumserberg Bergbahnen 5 / 5 Legende: Tschechien Einst fuhr der Sessellift auf das Parpaner Rothorn im Skigebiet Lenzerheide. Neues Einsatzgebiet: Telnice im Erzgebirge. Skilifte-telnice.de

Die meisten davon seien noch immer in Betrieb. Auf manchen finde man mit Glück einen vergilbten Kleber der Schweizer Destination. Doch einige altgediente Skilifte am anderen Ende der Welt nehmen gänzlich neue Aufgaben wahr: Eine revidierte Secondhand-Bahn fahre heute über die Baumkronen in Costa Rica, andere seien in Nepal als Zubringerbahnen im Einsatz.

Weniger Occasionshandel als früher

Doch das sind, so Bartholet, tempi passati: «Den letzten Sessellift haben wir vor circa 7 Jahren verkauft, den letzten Bügellift vor 4 Jahren.» Der Boom, der sei vor rund 30 Jahren gewesen.

«Damals lag noch Schnee. Auch kleine Skigebiete konnten investieren und aufrüsten», so Bartholet. «Die 'alten' Lifte waren teils erst 10-jährig. Die verkauften wir mit gutem Gewissen weiter.»

«End of life» statt «Second life» Box aufklappen Box zuklappen Nicht immer ist das zweite Leben so lange wie erhofft, erzählt Roland Bartholet: «Wir haben auf dem Flumserberg einst einen Schlepplift abgebaut. In Caviahue in Argentinien haben wir ihn wieder aufgebaut. Zwei Wochen später kam der Vulkan. Die Lava zerstörte den ganzen Lift.»

«Die heutigen Anlagen in der Schweiz sind aber komplexer und meist über 30 Jahre in Betrieb, bevor sie ersetzt werden.» Komme hinzu: «Auch im Rest der Welt gelten dieselben Sicherheitsstandards.» Das sei wichtig. Aber all diese Normen könne man fast nicht mehr gewährleisten. «Der Markt ist praktisch nicht mehr vorhanden.»

Legende: Einst Arosa – Heute Costa Rica Eine gebrauchte Sesselbahn wurde zu einer Regenwaldbahn. Die Körbe wurden neu angefertigt. Bartholet Maschinenbau AG

Vereinzelt scheint es ihn aber noch zu geben, wie die Nachfrage bei Skigebieten ergibt. Der Verkauf einer weiteren Sesselbahn nach Tschechien – 10 Jahre nach der letzten – stehe kurz vor dem Abschluss, schreiben die Lenzerheide Bergbahnen.

Es windet, es hat Eis. Aber die Lifte halten ewig. Das ist Schweizer Qualität.

Ausführen würde den Export eine Firma aus Österreich. Ein Blick auf deren Website zeigt, dass auch heuer noch Anlagen aus dem Alpenraum ins Ausland ziehen, nach Armenien, Polen oder Argentinien. Franz Schirmer, der Co-Direktor des Skigebiets schwärmt: «Die Lifte stehen seit 20 Jahren. Es windet, es hat Eis. Aber das ist Schweizer Qualität, die halten ewig!»