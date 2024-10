Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Per 31. Dezember 2024 werden die UKW-Frequenzen aller SRG-Radios eingestellt. Bei SRF betrifft dies Radio SRF 1, Radio SRF 2 Kultur und Radio SRF 3. Diese drei Programme können ab Januar 2025 via DAB+ und übers Internet empfangen werden. Auf diesen Wegen werden sie schon heute von der Mehrheit der Menschen genutzt.

Wir helfen bei der Umstellung Box aufklappen Box zuklappen Für Fragen rund um die Einstellung von UKW gibt es das Kundencenter der SRG. Hier bekommen Hörerinnen und Hörer Informationen und Unterstützung beim Wechsel: Hotline: 0848 040 102 (Mo-Fr 8.30-17.30 Uhr) E-Mail: dabplus@srgssr.ch Sie brauchen ein neues Gerät, damit Sie DAB+ hören können? Hier geht es zum Einkaufsberater für das Digitalradio.

«DAB» steht für Digital Audio Broadcasting. Die Technologie wurde in den letzten Jahren in der Schweiz immer weiter ausgebaut. Heute liegt die Netzabdeckung von DAB+ bei über 99 Prozent. Anders als bei der Radionutzung via Internet sind keine mobilen Daten und dementsprechend kein kostenpflichtiges Internet-Abo nötig, um Radio zu hören.

Es braucht aber ein Radiogerät mit DAB+-Empfang. Ein solches Gerät ist heute vielerorts bereits vorhanden. Wer noch UKW-only-Radio-Empfänger wie beispielsweise Stereoanlagen oder Autoradios hat, kann diese in den allermeisten Fällen mit Adaptern nachrüsten auf DAB+.

Von UKW zum digitalen Empfang Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Der Bund hat zusammen mit der Radiobranche bereits vor über zehn Jahren beschlossen, das analoge UKW-Netz durch das digitale DAB+-Netz abzulösen. Entsprechend besteht bereits seit 2020 für alle konzessionierten Radioveranstalter, also auch für die SRG, keine Pflicht mehr, ihre Radioprogramme über UKW zu verbreiten.

DAB+ wird von der Bevölkerung bereits sehr gut genutzt: Die digitale Radionutzung (Internet und DAB+) macht 80 Prozent aus. Nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung empfangen Radio ausschliesslich noch über UKW.

Mit der Einstellung von UKW verhindert die SRG zusätzliche Kosten von 15 Millionen Franken jährlich. Zudem sinkt der Stromverbrauch um fast 50 Prozent. Derzeit sind für die SRG über 850 UKW-Sendeanlagen aktiv. DAB+ braucht nur noch etwa 260 Sendeanlagen.

Nicht nur die SRG stellt UKW ein. Auch in den Tunnels der Schweizer Nationalstrassen ist ab 2025 kein UKW-Empfang mehr möglich. Das Bundesamt für Strassen hat die Tunnels mit DAB+-Anlagen ausgerüstet, die UKW-Anlagen werden bis Ende Jahr abgebaut.