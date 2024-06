Das SRG wird ab 2025 ihre Programme nicht mehr per Ultrakurzwelle senden. So machen Sie Ihr UKW-Radio für DAB+ fit.

SRG macht Schluss mit UKW – was tun mit dem alten Radio?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Was ist passiert? Das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen SRG, wozu auch SRF gehört, hat entschieden, der Technologie UKW (Ultrakurzwellen) den Rücken zu kehren und sämtliche UKW-Antennen bis Ende 2024 abzuschalten. Die SRG begründet den Schritt damit, dass immer weniger UKW-Empfangsgeräte in der Schweiz noch in Gebrauch seien und der Unterhalt von UKW-Antennen teuer und unverhältnismässig sei. Die SRG sendet ihre Radioprogramme weiterhin über DAB+ und das Internet.

Was heisst das für mein UKW-Autoradio? Neue Fahrzeuge sind meist bereits standardmässig mit DAB+-Radios bestückt. Für ältere UKW-Modelle gibt es auch eine Lösung: Die meisten noch verwendeten UKW-Autoradios verfügen über einen AUX/IN-Anschluss, worüber sie einfach mit einem Adapter auf DAB+ aufgerüstet werden können.

Legende: Keystone/PATRICK PLEUL

… für meine alte Stereoanlage? Gleiches bei der Stereoanlage, die meist ebenfalls über einen AUX/IN-Anschluss verfügt und über einen Adapter für den Empfang von DAB+-Signalen gesorgt oder alternativ Internetradio empfangen werden kann.

… für mein Haushaltsradio? Bei kleinen und einfachen Haushaltsradios lohnt es sich meist nicht mehr, einen Adapter zu kaufen, wie es auf der Webseite der Stiftung für Konsumentenschutz heisst. Die mittlerweile preislich erschwinglichen DAB+-Radios stellten einen sinnvollen Ersatz dar.

08:12 Video Archiv: DAB-Plus-Adapter im Test: Mit diesen retten Sie Ihr altes Radio Aus Kassensturz vom 22.01.2019. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 12 Sekunden.

Worauf soll ich bei einem Neukauf achten? Beschaffen Sie sich sowieso ein neues Radio, haben Sie die Wahl zwischen zwei Radio-Typen: Die einen empfangen lediglich DAB+, während die anderen zusätzlich als Internetradio gebraucht werden können. Internetradios kann man per Kabel oder drahtlos (WLAN) mit dem eigenen Router oder einem LAN-Kabel verbinden und so Radio übers Internet hören.

Was ist der Vorteil von DAB+? Diese Radiotechnologie wird wie die 75-jährige Ultrakurzwelle mit Radiofunktürmen über die Luft verbreitet. Der grosse Vorteil bei DAB+ ist, dass mehr Sender gibt als bei UKW und diese flächendeckender verbreitet werden können. Die SRG braucht für die schweizweite Versorgung laut eigenen Angaben rund 260 DAB+-Antennen, während sie bis anhin über 850 UKW-Sendeanlagen betreibt. Ausserdem hat DAB+ gegenüber UKW eine bessere Tonqualität. Nachteil: Wenn das Signal zu schwach ist, können es entsprechende Radios nicht mehr wiedergeben, während es bei UKW-Radios zu rauschen beginnt.

Was ist der Vorteil von Internetradio? Im Vergleich zum DAB+-Signal gibt es per Internetradio noch mehr Sender, nämlich Tausende, weil die Technologie übers Internet funktioniert. Die Qualität ist – je nach Internetanbieter, Kabel oder WLAN-Übertragung – gut und hat sogar CD-Niveau. Man kann beispielsweise so auch Podcasts hören.