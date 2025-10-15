 Zum Inhalt springen

Verkehrssicherheit Sicher ans Ziel: Verkehrssicherheits-Tipps für Herbst und Winter»

So kommen Sie zu Fuss, mit dem Velo, dem Töff oder Auto sicher durch die dunkle Jahreszeit.

15.10.2025, 11:36

Nebel, Glätte und Dunkelheit machen das Verhalten im Verkehr in Herbst und Winter besonders herausfordernd. Ob zu Fuss, mit dem Velo, dem Motorrad oder Auto – wer vorbereitet ist, kommt sicher ans Ziel. Diese Tipps helfen, auch bei schwierigen Bedingungen sicher unterwegs zu sein.

 Zu Fuss: sichtbar, vorbereitet und nie allein

  • Planen Sie genügend Zeit ein – Stress erhöht das Unfallrisiko.
  • Gehen Sie möglichst nicht allein, besonders bei Dunkelheit.
  • Tragen Sie helle Kleidung oder Reflektoren – auch am Rucksack.
  • Nutzen Sie Hilfsmittel wie Spikes oder Gehstöcke ohne Scheu.
  • Stirnlampen helfen ausserhalb beleuchteter Zonen.

Sicher zu Fuss im Herbst & Winter

Mit dem Velo: Licht an, Profil drauf, defensiv fahren

  • Gute Beleuchtung ist Pflicht – ideal mit Nabendynamo.
  • Reflektoren an Kleidung und Velo erhöhen die Sichtbarkeit.
  • Fahren Sie vorausschauend und mit angepasstem Tempo.
  • Reifen mit gutem Profil verbessern die Haftung bei Nässe.
  • E-Bikes erfordern besondere Vorsicht bei Glätte.

Mit dem Velo durch Herbst & Winter

Mit dem Motorrad: Sichtbar, warm und defensiv

  • Tragen Sie reflektierende Kleidung und helle Helme.
  • Tauschen Sie getönte Visiere gegen helle aus.
  • Fahren Sie besonders vorsichtig – Reifen brauchen länger zum Aufwärmen.
  • Nutzen Sie Heizgriffe oder -kleidung gegen Kälte.
  • Rechnen Sie mit geringer Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer.

Auf dem Töff durch Herbst & Winter

Mit dem Auto: Technik checken, Rücksicht zeigen

  • Kontrollieren Sie Licht, Batterie und Scheibenwischer.
  • Befreien Sie das Auto vor Abfahrt komplett von Schnee und Eis – Gucklöcher reichen nicht.
  • Eiskratzer, Schneebesen und allenfalls Schneeketten gehören ins Auto.
  • Lassen Sie den Motor nicht im Stand warmlaufen – das ist verboten.
  • Fahren Sie vorausschauend und mit Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer.

Autofahren in Herbst & Winter

Reifenwahl: Winterpneus oder Ganzjahresreifen?

  • Winterreifen sind nicht obligatorisch, aber dringend empfohlen.
  • Achten Sie auf Alter (max. 10 Jahre) und Profil der Pneus.
  • Pneutests im Internet helfen bei der Wahl – besonders bei Budgetreifen.
  • Ganzjahresreifen sind nur für Wenigfahrer in flachen Regionen geeignet.
  • Schneeketten sind nur bei entsprechender Signalisation Pflicht.

Tipps für die Wahl der Winterpneus

Radio SRF 1, Ratgeber, 13.10.25, 11:15 Uhr

