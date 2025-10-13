Gehören Sie auch zu jenen Autofahrerinnen und Autofahrern, die regelmässig vom Winter überrascht werden? Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Sommerreifen einzumotten und das Auto wintertauglich zu machen?
Von «O bis O» oder von Oktober bis Ostern ist die Empfehlung des Bundesamts für Strassen (Astra). Gut, wenn Sie mit Wissen zum Reifenwechsel gehen. Hier können Sie Ihr Wissen in einem Blitzquiz testen.
