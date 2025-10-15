Nebel, Glätte und Dunkelheit machen das Verhalten im Verkehr in Herbst und Winter besonders herausfordernd. Ob zu Fuss, mit dem Velo, dem Motorrad oder Auto – wer vorbereitet ist, kommt sicher ans Ziel. Diese Tipps helfen, auch bei schwierigen Bedingungen sicher unterwegs zu sein.
Zu Fuss: sichtbar, vorbereitet und nie allein
- Planen Sie genügend Zeit ein – Stress erhöht das Unfallrisiko.
- Gehen Sie möglichst nicht allein, besonders bei Dunkelheit.
- Tragen Sie helle Kleidung oder Reflektoren – auch am Rucksack.
- Nutzen Sie Hilfsmittel wie Spikes oder Gehstöcke ohne Scheu.
- Stirnlampen helfen ausserhalb beleuchteter Zonen.
Sicher zu Fuss im Herbst & Winter
Mit dem Velo: Licht an, Profil drauf, defensiv fahren
- Gute Beleuchtung ist Pflicht – ideal mit Nabendynamo.
- Reflektoren an Kleidung und Velo erhöhen die Sichtbarkeit.
- Fahren Sie vorausschauend und mit angepasstem Tempo.
- Reifen mit gutem Profil verbessern die Haftung bei Nässe.
- E-Bikes erfordern besondere Vorsicht bei Glätte.
Mit dem Velo durch Herbst & Winter
Mit dem Motorrad: Sichtbar, warm und defensiv
- Tragen Sie reflektierende Kleidung und helle Helme.
- Tauschen Sie getönte Visiere gegen helle aus.
- Fahren Sie besonders vorsichtig – Reifen brauchen länger zum Aufwärmen.
- Nutzen Sie Heizgriffe oder -kleidung gegen Kälte.
- Rechnen Sie mit geringer Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer.
Auf dem Töff durch Herbst & Winter
Mit dem Auto: Technik checken, Rücksicht zeigen
- Kontrollieren Sie Licht, Batterie und Scheibenwischer.
- Befreien Sie das Auto vor Abfahrt komplett von Schnee und Eis – Gucklöcher reichen nicht.
- Eiskratzer, Schneebesen und allenfalls Schneeketten gehören ins Auto.
- Lassen Sie den Motor nicht im Stand warmlaufen – das ist verboten.
- Fahren Sie vorausschauend und mit Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer.
Autofahren in Herbst & Winter
Reifenwahl: Winterpneus oder Ganzjahresreifen?
- Winterreifen sind nicht obligatorisch, aber dringend empfohlen.
- Achten Sie auf Alter (max. 10 Jahre) und Profil der Pneus.
- Pneutests im Internet helfen bei der Wahl – besonders bei Budgetreifen.
- Ganzjahresreifen sind nur für Wenigfahrer in flachen Regionen geeignet.
- Schneeketten sind nur bei entsprechender Signalisation Pflicht.