Drei Monate gab es nur zwei Stühle aus dem Brockenhaus und das Dach von «Hildi» über dem Kopf. So nennt Stefanie Heinzmann liebevoll das 100-jährige Häuschen am Thunersee, das sie mit ihrem Partner bezogen hat. Aller Unkenrufe zum Trotz ist sie von Eyholz weggezogen. Weg vom sonnigen und vertrauten Wallis, wo sie im Schoss ihrer Familie die meiste Zeit ihres Lebens verbracht hat.

Legende: Stefanie Heinzmann ist in Eyholz (VS) aufgewachsen und wohnte bis vor kurzem im Elternhaus, in der Wohnung ihrer verstorbenen Grossmutter. Keystone/Alessandro della Valle

Es sei an der Zeit gewesen, sich ein eigenes Nest aufzubauen, sagt die 35-Jährige. Fündig wurde sie auf der anderen Seite der Berge – da kann es ja auch schön sein, sagte sie sich. «Ich habe mich unsterblich in dieses Haus verliebt, und es heisst seit dem ersten Tag ‹Hildi›.» Stefanie Heinzmann strahlt, wenn sie von ihrem neuen Zuhause erzählt. Man habe ihr viel Nebel am Thunersee prognostiziert, aber sie hätte noch keinen einzigen Tag Nebel gesehen.

Weniger Nebel am Thunersee Box aufklappen Box zuklappen Legende: V.l.n.r. Mario Slongo, Stefanie Heinzmann mit Hund Yuma und Gastgeberin Michèle Schönbächler SRF Der ehemalige Wetterfrosch Mario Slongo bestätigt, dass es am Thunersee weniger Nebel gibt. Das sei eine Folge der Erwärmung der Atmosphäre. Früher habe es bis nach Interlaken sehr viel Nebel gegeben. Wie am Murtensee auch hatte es vom November bis im März Nebel. Das sei heute nicht mehr so. Wenn die Luft wärmer ist, kann diese mehr Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch gebe es weniger Nebelbildung, sagt Slongo in der Sendung «Persönlich».

Selbstzerstörerische Zeiten hinter sich gelassen

Der Nebel hat sich auch bei Stefanie Heinzmann persönlich gelichtet. Zu jener Zeit, als die damals als 18-Jährige über Nacht zur Person des öffentlichen Lebens wurde, war das noch anders.

02:59 Video Archiv: Stefanie Heinzmann – das Stimmwunder aus dem Wallis Aus Radio SRF 1 vom 15.11.2024. Bild: SRF/ Screen abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Als der sieben Jahre älterer Bruder mit dem Vorschlag kam, die kleine Schwester für die deutsche Casting-Show von Stefan Raab anzumelden, fand Stefanie Heinzmann das keine gute Idee.

Ich war geprägt vom Imposter-Syndrom: Meiner Meinung nach konnte ich nichts, und ich war zu hässlich.

Im Fernsehen aufzutreten, war für Stefanie Heinzmann undenkbar. «Ich habe mir das nicht zugetraut. Ich war geprägt vom Imposter-Syndrom: Meiner Meinung nach konnte ich nichts, und ich war zu hässlich.»

Zudem war sie ein Jahr zuvor noch in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Eingewiesen hat sie sich selber. «Ich habe mich selber verletzt und nichts mehr gegessen», erinnert sich Heinzmann. Innert kürzester Zeit habe sie viel Gewicht verloren und es fehlte ihr an Kraft.

1 / 11 Legende: Stefanie Heinzmann an ihrer Erstkommunion mit Oma Emma. Sie lebte in der Wohnung über ihrer Familie. Ihre Eltern führten ein Restaurant und Stefanie verbrachte viel Zeit mit der Oma. zVg Stefanie Heinzmann 2 / 11 Legende: Stefanie Heinzmann ist im Walliser Dorf Visp-Eyholz aufgewachsen. zVg Stefanie Heinzmann 3 / 11 Legende: 1996 – Schulfoto von Stefanie Heinzmann zVg Stefanie Heinzmann 4 / 11 Legende: Stefanie Heinzmann mit ihren Eltern Albert und Berti. Keystone/Jean-Christophe Bott 5 / 11 Legende: Stefanie Heinzmanns Bruder Claudio ist sieben Jahre älter als sie. Er hat sie gemanagt und stand auch mit ihr auf der Bühne. SRF 6 / 11 Legende: Stefanie Heinzmann gewann 2008 als erste Schweizerin eine deutsche Castingshow. SRF Screen 7 / 11 Legende: «Wie der junge Michael Jackson in Rotzgöre» war Stefan Raabs Kommentar zu Stefanie Heinzmann in der Castingshow. SRF Screen 8 / 11 Legende: Stefanie Heinzmann als UNICEF-Botschafterin in Burundi. Dort waren ihre Haare für die Kinder eine Attraktion. SRF Screen 9 / 11 Legende: Was fällt Ihnen auf? Nur beide Hände machen die «Pfyfoltra» ganz. Der Schmetterling ist Heinzmanns Lieblingstier und eine von vielen Tätowierungen, die ihren Körper zieren. Keystone/Alexandra Wey 10 / 11 Legende: Stefanie Heinzmann trug schon die schrillsten Haarfarben. SRF/Gian Vaitl 11 / 11 Legende: Zur Abwechslung in Rosa. SRF/Oscar Alessio

Den Eltern gegenüber zollt Stefanie Heinzmann grossen Respekt. «Es muss so weh tun, eine Tochter zu haben, die man mit aller Liebe gross zieht und die so selbstzerstörerisch wird.» Sie sei ihren Eltern dankbar, dass sie nicht versucht hätten, sie zu therapieren. Statt Fragen zu stellen, hätten sie sie täglich in der Klinik besucht und mit ihr gejasst. «Sie waren einfach da und haben mich durch diese schwere Zeit getragen.»

Die Zeit durchzustehen, hat sich für Stefanie Heinzmann gelohnt. Sie wurde in den vergangenen siebzehn Jahren mehrfach ausgezeichnet, und im Mai ging für sie ein grosser Traum in Erfüllung.

Standing-Ovations in der Elbphilharmonie

Stefanie Heinzmann verlässt ihre musikalische Komfortzone und taucht in die Welt der klassischen Musik ein. Sie spielte zusammen mit dem Klassikorchester Mikis Takeover Ensemble in der Hamburger Elbphilharmonie vor ausverkauften Rängen und erntete dafür Standing Ovations.

03:38 Video Stefanie Heinzmanns magischer Moment Aus Gesichter & Geschichten vom 22.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden.

Es sei nicht so schlimm, wenn sie mit ihrer eigenen Band schon mal den Text vergesse oder falsch abbiegen würde, «die Lautstärke und die Energie machen das wett.» Bei den Miki-Shows ist das anders – die seien «fiddleblutt» und man höre alles.

Mit dem Mikis Takeover Ensemble ist Stefanie Heinzmann immer noch unterwegs.

Je mehr ich unterwegs bin, desto besser läuft es.

Stefanie Heinzmann plant auch neue Musik und eine Tour. Dem Terminkalender ist es geschuldet, dass sie sich bei ihren Freunden meist meldet, wenn sie mit dem Auto unterwegs ist oder an einem Flughafen warten muss. Die viel beschäftigte Rock-Lady aus dem Wallis meint: «Ohne Reisen kann ich nicht arbeiten, und je mehr ich unterwegs bin, desto besser läuft es.»