Am 12. September spielte Stefanie Heinzmann mit dem «Takesover! Ensemble» live bei SRF 3. Das Zusammenspiel aus Pop und Klassik war ein faszinierendes Hörerlebnis und eine perfekte Einstimmung auf den Schweizer Musiktag. Auch an Überraschungen aller Art mangelte es nicht.

Vom ersten Ton an ging Hühnerhaut wie eine Flutwelle durch den Saal. An diesem Abend gab Stefanie Heinzmann, zusammen mit dem Kammermusik-Ensemble «Mikis Takeover!», ein exklusives Konzert in der Live Stage von Radio SRF 3. Wo sonst Keyboard und Gitarren für den vertrauten Heinzmann-Sound sorgen, verwandelte das Ensemble ihre altbekannten Hits in Klassikmeisterwerke.

Grandioser Auftakt zum Schweizer Musiktag Box aufklappen Box zuklappen Das Showcase von Stefanie Heinzmann ist der Auftakt in den Schweizer Musiktag. Am 13. September 2024 feiert die SRG die Vielfalt der Schweizer Musiklandschaft. So sind an diesem Tag auch drei Musiker:innen aus der italienischen, französischen und rätoromanischen Schweiz Gast bei SRF 3. Verfolgen Sie das Programm am 13. September – 24 Stunden lang Schweizer Musik sind angesagt.

Frischhaltefolie für einen «freshen» Look

Legende: Spontanität kann sie: Stefanie Heinzmann hat kurz vor ihrem Auftritt noch die Haare gebleacht. Noëlle Guidon

Kurz vor dem Auftritt sorgte Stefanie noch für Schmunzler. So locker wie sie ist, läuft sie eine Stunde vor der Show noch mit Frischhaltefolie um den Kopf ins SRF 3-Studio, weil ihr Bleichmittel einwirken muss. Ganz authentisch erzählt sie dem Publikum gleich zu Beginn der Show auch von diesem Moment. Doch: Nicht nur ihren Haaren verpasste Heinzmann einen «freshen» Look, sondern auch ihrer Musik.

Stefanie kam mit voller Überraschungstüte

Los ging es mit Tschaikowskis fünfter Symphonie. Nachdem sich das Publikum langsam an die ungewöhnliche Kombination aus Klassik und Pop gewöhnt hat, kam sogleich die erste Überraschung. Auch alt bekannte Weggefährten von Stefanie sorgten für besondere Überraschungsmomente, der Hackbrett-Künstler Ephraim Salzmann und Rapper Stress.

Legende: Zwei grosse Musiktalente, eine noch grössere Freundschaft: Stefanie Heinzmann und Stress performen gemeinsam einen Song auf der Bühne. Noëlle Guidon

Ephraim Salzmann und Stefanie Heinzmann arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Für Heinzmann verkörpert er die Heimat, sie beschreibt ihn als «ihr Glitzer auf der Bühne und in ihrem Leben». Auch Stress und Stefanie sind bekanntlich seit Jahren dicke und da unterlässt er es sich nicht, bei so einem Anlass auch dabei zu sein. Zusammen haben sie den Song «In The End» performt und so die Herzen im Saal höher schlagen lassen. Eine Premiere.

Stefanie Heinzmann und Stress mit «In The End» Aus SRF 3 Musik vom 12.09.2024. Bild: Noëlle Guidon

Ein Abend voller Gänsehautduschen und Freudentränen

Die intime Atmosphäre des Abends wurde durch Gespräche mit Miki Kekenj, dem Gründer und Arrangeur des «Mikis Takeover!» Ensembles, bereichert. Steife Klassik findet man in dieses Ensemble nicht. Sogar Heinzmann betonte, wie überrascht sie von der Lockerheit sei. Die klassische Musik habe sie gar beweglicher gemacht. Einerseits durch das ständige Verbeugen aber andererseits durch die neuen Einsichten in diese Welt der klassischen Musik. Das Publikum musste ebenfalls emotional beweglich bleiben – zwischen tiefer Rührung, Gänsehaut und lockeren Witzen.

Heinzmann steht inzwischen auf Kitsch

Vom «Emo-Girl» zur Kitsch-Liebhaberin: Die Lockerheit, die Heinzmann und Kekenj zusammen auf die Bühne brachten, war eine gewonnene Abwechslung zu den «Kitsch»-Songs, die sie auf der Bühne kreieren, wie Heinzmann beschrieb. Inzwischen stehe sie aber voll dazu und das Publikum war auch sichtlich gerührt. Was letztlich durch eine Standing-Ovation zu spüren war.

Legende: Stefanie Heinzmann und das «Takeover! Ensemble» liessen am Donnerstagabend die Herzen des Publikums höher schlagen – wortwörtlich. Noëlle Guidon

Mit diesem besonderen Konzertabend hat Stefanie Heinzmann mit dem meisterhaften Ensemble einmal mehr bewiesen, wie vielfältig und berührend ihre Musik ist. Dieses besondere Konzert wurde bisher nur wenige Male aufgeführt und ist ein Live-Erlebnis, dass man sich geben muss. Ab dem 31. August tourt Heinzmann mit «Mikis Takeover!» durch die Schweiz und Deutschland. Ein faszinierendes Hörerlebnis und eine perfekte Einstimmung auf den Schweizer Musiktag.