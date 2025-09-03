Walter Andreas Müller wird 80 «Globi ist mein halbes Leben»

Mit dem Namen Walter Müller kann man keine Theaterkarriere machen, hiess es zu Beginn seines Berufslebens. Mit Walter Andreas Müller aber schon. WAM, der das gleiche Kürzel hat wie Wolfgang Amadeus Mozart, feiert seinen 80. Geburtstag.

Walter Andreas Müller WAM Schauspieler Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Walter Andres Müller - kurz WAM genannt - ist Schauspieler und Radiomoderator. Als Imitator und Kabarettist steht er ebenso auf der Bühne, wie in Schauspielen, Operetten oder Musicals. WAM hat sich einen Namen gemacht als Parodist verschiedenster Politiker. Walter Andreas Müller wurde am 3. September 1945 in Zürich geboren.

SRF: Was ist Ihnen gut gelungen im Leben?

WAM: Mein Optimismus, meine Neugierde, mein Offensein. Ich glaube, ich bin ein empathischer Mensch, einer der versucht es allen recht zu machen. Ich habe immer probiert, möglichst easy durchs Leben zu kommen. Das hat vielleicht auch bewirkt, dass die Jahre an mir vorbeigeflogen sind. Mir ist nicht bewusst, dass ich 80 bin. Ich fühle mich auch nicht so.

Wenn Sie zurückblicken, was ist Ihnen weniger gut gelungen?

Ich konnte nicht gut «Nein» sagen. Es gibt viele Momente in meinem Leben, wo ich später fand: «Gopferdelli», da hätte ich «Nein» sagen müssen – das hätte ich nicht tun dürfen! Oder da habe ich Menschen verletzt. So grotesk es tönt: Ich habe sie verletzt, weil ich nicht Nein gesagt habe. Ich hätte mir immer gewünscht, etwas taffer, strenger zu sein. Nicht nur mit mir selbst, sondern manchmal auch mit Mitmenschen.

Ich nehme Sie als bescheidenen Menschen wahr, der nicht um das Podest oder den roten Teppich kämpft.

Das stimmt. Aber nicht, weil ich das bewusst mache. Ich finde, man wird eher wahrgenommen, wenn man sich rar macht. Ich habe meine Karriere immer als Job empfunden und hatte das Gefühl, eine Arbeit wie jeder andere zu machen, nur halt in der Öffentlichkeit. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Aber grundsätzlich bin ich von Natur aus nicht so gern im Rampenlicht.

Ich habe lange Zeit darunter gelitten, so klein zu sein

Woher kommt diese Bescheidenheit?

Das hat vermutlich damit zu tun, dass ich mit 1,60 Meter nicht gross gewachsen bin. Das ist sehr klein. Ich habe lange Zeit darunter gelitten. Ich vermute, das hat automatisch dazu geführt, sich immer kleinzumachen. Ich war immer der Hinterste in der Reihe und der Letzte, der kam. Das wirkt sich irgendwann auf den Charakter aus. Man hat das Gefühl, man sei ein bisschen zu wenig.

Was hat die Bühne für eine Bedeutung für Sie?

Auf der Bühne stehen zu können, schüttet Glückshormone aus. Man spürt, dass man den Menschen offensichtlich Freude bereitet mit dem, was man macht. Das ist etwas Unbeschreibliches. Das kann man fast nicht in Worte fassen. Man geht mit so einer Befriedigung, mit einem Adrenalinschub auf und ab der Bühne.

Wussten Sie immer schon, was Sie können und was nicht?

Ich habe einmal gesagt: Ich kann wahnsinnig viel, aber ich kann nichts richtig. Das sagt eigentlich alles. Ich bin unwahrscheinlich breit durchs Leben gegangen. Ich konnte Radiosendungen und Quiz im TV moderieren, ich konnte Politikerparodien machen, Kinderproduktionen, Hörspiele und im Fernsehen «Fascht e Familie», «Traumpaar», etc. Ich konnte alles machen, was man in diesem Beruf machen kann.

Sie sind die Stimme von Globi, wie prägend ist er?

Globi ist mein halbes Leben. Globi ist die Figur, die mich am längsten durch mein Leben begleitet hat. Nächstes Jahr sind es 50 Jahre. Lange Zeit war ich nur seine Stimme und seit 25 Jahren schreibe ich auch die Hörbücher. Es ist eine Figur, die mir viel gebracht hat. Für mich ist es wie ein Jungbrunnen, der mich jung hält.

Viele feiern ihren 80. Geburtstag mit der Familie oder Freunden in einem Restaurant. Sie stehen auf der Bühne. Warum?

Das Casino-Theater Winterthur hat mir ein Stück geschenkt. Ich kann einen Monat lang Geburtstag feiern. Um es vorneweg zu nehmen: Wer kommt, soll bitte, bitte keinen Blumenstrauss und keine Geschenke mitbringen. Sonst habe ich zu Hause ein Krematorium.

Das Gespräch führte Sirio Flückiger.