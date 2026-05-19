Alle Jahre wieder? Nein, die Eichenfuhr in Kallnach oder die Hirsebreifahrt von Zürich nach Strassburg finden sehr viel seltener statt als andere Traditionen. Was steckt dahinter?

Ein OK, das aus unverheirateten Personen besteht. Ein Umzug mit rund 80 Sujets. Dazu eine Eiche, die versteigert wird. Die Eichenfuhr in Kallnach BE findet nur alle 20 Jahre statt. «Bei der letzten Ausgabe war ich sechs Jahre alt», schmunzelt OK-Präsident Pascal Köhli. «Ich erinnere mich noch an den Festplatz mit dem schönen Holzbrunnen.»

Nicht nur «über den Miststock heiraten»

Die Eichenfuhr ist im Dorf tief verankert und seit 1889 schriftlich verbrieft. «Ursprünglich ging es darum, sich kennenzulernen und dorfübergreifend zu durchmischen», sagt Köhli. «Eine Art ‹Dorf-Tinder› zu Zeiten, in denen viele einfach über den Miststock geheiratet haben.»

Rund 35 Personen bilden den OK-Kern, dazu kommt die sogenannte «Jungmannschaft», die aus etwa 70 Personen besteht, sowie mehrere hundert freiwillige Helferinnen und Helfer.

Im Mittelpunkt steht die Eiche

Die Eiche ist die Hauptfigur des mehrtägigen Fests mit viel Unterhaltung und Geselligkeit. «Die Burgergemeinde spendet jeweils eine Eiche, die mit Ross und Wagen durchs Dorf gezogen und vom Eichenpfarrer versteigert wird.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Schon das Fällen der Eiche ist ein Spektakel (1986). Bildquelle: ZVG Eichenfuhr Kallnach. 1 / 2 Legende: Schon das Fällen der Eiche ist ein Spektakel (1986). ZVG Eichenfuhr Kallnach

Bild 2 von 2. Der Eichenpfarrer wird auf der Eiche durchs Dorf gezogen (1986). Bildquelle: ZVG Eichenfuhr Kallnach. 2 / 2 Legende: Der Eichenpfarrer wird auf der Eiche durchs Dorf gezogen (1986). ZVG Eichenfuhr Kallnach Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Erlös kommt den Organisatoren zugute. «Damit finanzieren wir das Helferfest und einen Ausflug mit allen Beteiligten.»

Förderung der lokalen Identität

«Es gibt in der Schweiz einige Traditionen, die in mehrjährigen Abständen von fünf bis zwanzig Jahren stattfinden», sagt Konrad Kuhn, Kulturwissenschaftler an der Uni Innsbruck. «Solche Bräuche sind meist stark an einen bestimmten Ort gebunden, das zeichnet sie aus.»

Die Fête des Vignerons (Vevey) im Laufe der Zeit

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. 1955: Zur Eröffnungszeremonie der Fête des Vignerons gehört traditionsgemäss ein grosser Umzug. Bildquelle: Keystone/STR. 1 / 4 Legende: 1955: Zur Eröffnungszeremonie der Fête des Vignerons gehört traditionsgemäss ein grosser Umzug. Keystone/STR

Bild 2 von 4. 1977: Parade mit Kühen und Wagen in der temporären Arena auf dem Place du Marché in Vevey. Bildquelle: Keystone/STR. 2 / 4 Legende: 1977: Parade mit Kühen und Wagen in der temporären Arena auf dem Place du Marché in Vevey. Keystone/STR

Bild 3 von 4. 1999: Bei der letzten Ausgabe des 20. Jahrhunderts wirkten über 5'000 Statisten mit. Bildquelle: Keystone/FABRICE COFFRINI. 3 / 4 Legende: 1999: Bei der letzten Ausgabe des 20. Jahrhunderts wirkten über 5'000 Statisten mit. Keystone/FABRICE COFFRINI

Bild 4 von 4. 2019: Bei der vorerst letzten Ausgabe kamen 20'000 Leute in die Arena. Beim ersten Weinfest 1797 waren es noch 2000. Bildquelle: Keystone/VALENTIN FLAURAUD. 4 / 4 Legende: 2019: Bei der vorerst letzten Ausgabe kamen 20'000 Leute in die Arena. Beim ersten Weinfest 1797 waren es noch 2000. Keystone/VALENTIN FLAURAUD Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zu den bekanntesten Beispielen zählen die Badenfahrt im Aargau (alle 10 Jahre) oder die Fête des Vignerons, das Weinfest im waadtländischen Vevey (ca. alle 20 Jahre). «Diese exklusiven Anlässe fördern die lokale Identität.» Spannend sei auch, dass sie nicht immer von den gleichen Leuten organisiert würden.

«Neue Generationen übernehmen Verantwortung, das sorgt für Abwechslung, auch wenn der Kern der Tradition erhalten bleibt.»

Warmer Hirsebrei für Strassburg

Die Hirsebreifahrt findet alle zehn Jahre statt und geht auf die Städtepartnerschaft zwischen Zürich und Strassburg zurück. «Bei der historischen Bootsfahrt ging es darum, zu beweisen, dass die Zürcher den Franzosen im Ernstfall rasch zu Hilfe eilen könnten», sagt OK-Präsident Franco A. Straub. «So schnell, dass der in Zürich gekochte Hirsebrei bei der Ankunft im Elsass noch warm ist.»

Legende: Hirsebreifahrt 2016: Die Zürcher Delegation auf dem Weg nach Strassburg. Keystone/WALTER BIERI

Der Anlass fand im Jahr 1456 zum ersten Mal statt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Hirsebreifahrt im 10-Jahres-Takt durchgeführt.

Legende: Anno 1576: Die Ankunft der Zürcher in Strassburg. zvg Hirsebreifahrt

«Wir machen uns im August mit vier Schiffen auf den Weg nach Strassburg», sagt Straub. «Zwei Weidlinge und zwei Langschiffe – so gelangen etwa 80 Personen über den Wasserweg nach Frankreich.»

Viel Vorbereitung, einige Herausforderungen

Hier eine Schleuse, da viel Schiffsverkehr: Die Reise muss gut geplant werden. «Wir brauchen etliche Bewilligungen und Unterstützung beim Überwinden der Wasserkraftwerke.»

Legende: Ausgabe 1986: Auf dem Weg nach Frankreich warten zahlreiche Hindernisse wie Wasserkraftwerke und Schleusen. zvg Hirsbreifahrt

Organisiert wird die Hirsebreifahrt vom Zürcher Limmat-Club, der Zunft zur Schiffleuten, den Bogenschützen und der Schützengesellschaft Zürich.

Der Hirsebrei kommt erst kurz vor Strassburg frisch zubereitet an Bord.

Die rund 250 Kilometer lange Fahrt erstreckt sich über mehrere Tage, übernachtet wird an Land. OK-Präsident Straub: «Der Hirsebrei kommt erst kurz vor Strassburg frisch zubereitet an Bord.» Die Reise gipfelt in einem grossen Empfang und einigen Festivitäten im Elsass.