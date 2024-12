Franziska Oertle verbindet die Weisheiten des Buddhismus mit persönlichen Erfahrungen. Sie erklärt, wie kleine Momente der Achtsamkeit den Alltag bereichern, Mitgefühl aus Leid erwächst und wie wir an Weihnachten unsere Verbundenheit spüren können.

Franziska Oertle hat ihre Wurzeln im Christentum – ihr Vater war Pfarrer und gestaltete Taizé-Gebete, die sie schon als Kind beeindruckten. Heute leitet sie eine Meditationsgruppe in der Tradition des vietnamesischen Mönchs Thich Nhat Hanh. «Das Buch «The Miracle of Mindfulness» hat mein Leben verändert», sagt sie.

Nach vielen Jahren in Asien, wo sie Tibetisch lernte, um den Dalai Lama in seiner Muttersprache zu verstehen, kehrte Franziska Oertle vor zwei Jahren nach Oberegg AI zurück und unterrichtet dort die tibetische Sprache. Sie führt auch eine kleine Meditationsgruppe.

Franziska Oertle Tibetischlehrerin und Autorin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Franziska Oertle stammt aus Oberegg (AI). Sie hat in Asien den Buddhismus für sich entdeckt und lebt heute ein achtsames Leben nach der Plum-Village-Tradition. Franziska Oertles Leidenschaft und Berufung ist es, umgangssprachliches Tibetisch zu unterrichten, als ihren kleinen persönlichen Beitrag zur Bewahrung der tibetischen Kultur.

Radio SRF: Achtsamkeit ist ein Wort, das oft inflationär verwendet wird. Wie können wir im Alltag achtsamer werden?

Franziska Oertle: Indem wir uns auf die kleinen Dinge konzentrieren. Eine Blume am Strassenrand bewusst wahrzunehmen, ist ein wichtiger Schritt. Oft sind wir zu zerstreut und verpassen solche Momente. Grundsätzlich sind sie aber ein Wunder. Diese kleinen Wunder gilt es wieder zu sehen. Als ich mit dem Praktizieren begann, habe ich versprochen, die «Fünf Achtsamkeitsübungen» anzuwenden. Diese Übungen helfen, dass wir die Wunder um uns sehen und bewusst wahrnehmen.

Die fünf Achtsamkeitsübungen Box aufklappen Box zuklappen Die Ausführungen zu den Fünf Achtsamkeitsübungen von Thich Nhat Hanh finden Sie hier . Achtsamkeitsübungen sind eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren. Sie sind nicht konfessionell, und ihr Wesen ist universell. Alle spirituellen Traditionen haben Pendants zu diesen Fünf Achtsamkeitsübungen. Ehrfurcht vor dem Leben

Wahres Glück

Wahre Liebe

Liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören

Nahrung und Heilung

Viele Menschen fühlen sich an Weihnachten einsam. Was raten Sie diesen?

Unserer Lehrer sagt, man kann gar nicht wirklich allein sein, weil wir immer in Verbindung mit der Welt stehen. Ein Beispiel: Wenn ich eine Tasse Tee trinke, bin ich verbunden mit der Person, die die Teeblätter gepflückt hat. Dieses Bewusstsein hilft, sich weniger allein zu fühlen.

Ohne Leid gibt es kein Mitgefühl.

Wie können wir Mitgefühl entwickeln, wenn wir uns jetzt an diesen Feiertagen allein fühlen?

Im Buddhismus wird Mitgefühl als der Wunsch definiert, dass andere frei von Leid sind. Ohne Leid gibt es jedoch kein Mitgefühl. Der Satz «Ohne Schlamm gibt es keine Lotusblume» zeigt, dass Leiden oft der Ursprung von Mitgefühl ist.

An Weihnachten dürfen wir Mitgefühl mit uns selbst haben. Wer allein ist, sollte sich bewusst machen, dass er nicht der einzige Mensch ist, der sich so fühlt. Diese Erkenntnis schafft eine Verbindung zu anderen, die das gleiche Leid teilen. Viele sind in dieser Zeit alleine und haben das Gefühl, allein zu sein.

Das Gespräch führte Sandra Schiess.