Mais ist weltweit ein wichtiges Nahrungsmittel. In der Schweiz gibt es wenige kulinarische Traditionen für Zuckermais und gemahlenen Mais. Der Anbau von Zuckermais hat sich jedoch in den letzten Jahren verdoppelt und das Interesse für Maisprodukte nimmt zu.

Der Zuckermais-Anbau in der Schweiz hat sich im letzten Jahrzehnt auf rund 350 Hektaren verdoppelt. Auch der Absatz von Maisspezialitäten, für die getrocknete Körner gemahlen werden, steigt. Das bestätigt Rolf Künzler von Rheintaler Ribelmais. Im Rheintal werden etwas über 100 Hektaren Mais angebaut. Vor allem moderne Produkte wie die Ribelmais-Chips würden den Absatz ihres Maises fördern, so Rolf Künzler.

Legende: Biobauer David Jacobsen auf einem Maisfeld vom Gut Rheinau. zVg

Mais für die Tierfutter-Produktion wird in der Schweiz aber auf viel mehr Fläche kultiviert, nämlich auf über 60'000 Hektaren. Die meisten Maisfelder, an denen man also in der Schweiz vorbeikommt, dienen der Tierfutter-Produktion.

Mais-Tradition in der Schweiz

Wer kulinarische Mais-Traditionen in der Schweiz sucht, findet nur wenige. Frische Zuckermais-Kolben landen meist auf dem Grill. Tradition in der Küche haben eher getrocknete Maiskörner. Im Tessin kennt man die Polenta, im Rheintal den Ribelmais. Auch in der Linthebene gibt es eine Maisanbau-Tradition für Griess und Mehl.

Dazu kommen kleine Projekte wie das Farina bóna aus dem Onsernonetal, für das Mais zuerst geröstet und dann vermahlen wird. Daraus gibt es beispielsweise feines Glace oder auch Kekse.

Ein Blick über die Grenze lohnt sich

Weltweit ist Mais eine der begehrtesten Pflanzen für die menschliche Ernährung. Und so kann man international Ideen sammeln für Maisrezepte. Bekannt sind etwa die Mais-Tortillas aus Mexiko. In den USA und Kanada wird aus frischen Zuckermais-Kolben eine Art Polenta gekocht. Creamed Corn heisst dieses Gericht.

Zubereitung Creamed Corn

1 / 5 Legende: Frischer Zuckermais Für Creamed Corn braucht es ganze, frische Maiskolben. SRF/Esther Kern 2 / 5 Legende: Corn Creamer In den USA und Kanada gibt es dafür ein spezifisches Küchenutensil, den Corn Creamer. SRF/Esther Kern 3 / 5 Legende: Corn Creamer oder Röstiraffel Vom Kolben werden die Maiskörner abgeraffelt, so, dass ein Teil davon auch versaftet wird. Wer kein Corn Creamer hat, nimmt eine Röstiraffel. SRF/Esther Kern 4 / 5 Legende: Geraffelte Maiskörner Die so entstandene Masse kocht man dann in ihrem eigenen Saft. SRF/Esther Kern 5 / 5 Legende: Das Creamed Corn ist angerichtet Das Creamed Corn nach Belieben mit Kräutern verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer möchte, kann Rahm oder Frischkäse dazugeben. SRF/Esther Kern

Ursprünglich kochte man dafür Maiskörner in ihrem eigenen Saft. Heutzutage wird das Maispüree aber oft angereichert mit Rahm oder Frischkäse. Grundsätzlich lohnt es sich, vielfältig zu essen. Mais als Abwechslung zu Stärkebeilagen wie Reis, Pasta oder Kartoffeln ist deshalb eine gute Option.