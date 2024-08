19.08.2024

20:00 Uhr

Händels Atem



Georg Friedrich Händel: Sing unto the Lord. Chandos Anthem HWV 249b

Georg Friedrich Händel: Have mercy on me. Chandos Anthem HWV 248

Georg Friedrich Händel: Praise the Lord with one consent. Chandos Anthem HWV 254



Kölner Akademie

Michael Alexander Willens, Leitung

Elena Harsanyi, Sopran

Bettina Schaeffer, Alt

Georg Poplutz, Tenor

Thomas Bonni, Bass



Aufnahme vom 7. Juli 2024, Eglise du Collège St-Michel, Fribourg (Festival International de Musiques Sacrées)

Radio SRF 2 Kultur

Weltklasse

auf SRF 2 Kultur