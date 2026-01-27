Unter dem diesjährigen Motto «Haltung» schaffen die SWR Festspiele «Momente, die Halt geben». Dieses Versprechen wird auch auf der gemeinsamen Reise beherzigt: mit vielfältigen Begegnungen und drei hochkarätige Konzerten, die Altes und Neues, Tradition und Neuproduktion vereinen.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 1. Mai bis Sonntag, 3. Mai 2026

CHF 2’050.– im Doppelzimmer

CHF 2'150.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung



14/21 Personen

6. März, danach auf Anfrage



Die Reise ist ausgebucht. Wir führen eine Warteliste.

Neben musikalischen Höhepunkten wird auch die Kulturregion Rhein-Neckar erkundet. Die Anreise zum SeeHotel Ketsch erfolgt mit einem Privatbus. Ein Ausflug nach Speyer, einer der ältesten Städte Deutschlands, führt zum beeindruckenden Dom zu Speyer. Den musikalischen Auftakt in Schwetzingen macht der Residenzkünstler Jörg Halubek mit seinem international gefeierten Ensemble «Il Gusto Barocco».

Es erwartet uns ein barockes Orchesterfeuerwerk unter dem Titel «Una Festa Barocca». Vor dem Besuch der Neuinszenierung und Premiere von «L’Orfeo», einer der ältesten Opern der Musikgeschichte von Claudio Monteverdi, findet eine Begegnung mit der Festivalleitung statt. Unter der Leitung von Jörg Halubek und mit Startenor Julian Prégardien in der Titelrolle erwartet uns ein besonderes Opernhighlight.

«Zurück zur Natur!» lautet der Titel der Matinée mit dem renommierten Residenzensemble Signum Quartett. Nach einem Spaziergang durch den Schlossgarten wird dieser Titel mit Musik von Haydn, Schubert und Adès zum Programm.

Begleitet wird diese Reise Annelis Berger, Musikredaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur.

Legende: Jörg Halubek leitet die Aufführung von «L’Orfeo». Marco Borggreve

Reiseprogramm

Tag 1:

8 Uhr: Treffpunkt in Zürich, Busparkplatz Sihlquai und Fahrt Richtung Schwetzingen, mit Kaffeehalt und Pause für ein Mittagessen unterwegs.

Nach Ankunft Zimmerbezug. Apéro riche im Hotel.

Kurze Fahrt nach Schwetzingen.

19.30 Uhr: Konzert im Mozartsaal des Schlosses Schwetzingen: «Una Festa Barocca» unter der Leitung von Jörg Halubek.

unter der Leitung von Jörg Halubek. Im Anschluss fakultative Teilnahme am «Rock Lounge» Quartett-Marathon – Nachtmusik. Das Signum Quartett spielt klassische Werke sowie Rockmusik in Quartettbearbeitungen (Beginn um 21.30 Uhr in der Orangerie).

Quartett-Marathon – Nachtmusik. Das Signum Quartett spielt klassische Werke sowie Rockmusik in Quartettbearbeitungen (Beginn um 21.30 Uhr in der Orangerie). Rückkehr ins Hotel jeweils im Privatbus.

Tag 2:

Fahrt nach Speyer. Der unter UNESCO-Schutz stehende Kaiserdom ist ein eindrucksvolles Zeugnis der geschichtlichen Relevanz der Stadt am Rhein und zählt zu den grössten romanischen Bauwerken nördlich der Alpen.

Im Anschluss Stadtspaziergang. Die Besichtigung des Judenhofes Speyer, einer SchUM-Stätte und Bestandteil des UNESCO-Welterbes, veranschaulicht die historische Bedeutung des jüdischen Lebens im Mittelalter.

Gemeinsames Mittagessen.

Rückfahrt nach Ketsch und etwas freie Zeit.

Fahrt nach Schwetzingen. Begegnung mit der Leitung der Schwetzinger Festspiele (Geschäftsführung oder Dramaturgie).

Um 18 Uhr: offizielle Einführung in die Oper.

19 Uhr: «L’Orfeo» , Premiere. Leitung Jörg Halubek und Julian Prégardien als Orfeo, im Rokokotheater vom Schloss Schwetzingen, das zu den schönsten deutschen Schlosstheatern zählt.

, Premiere. Leitung Jörg Halubek und Julian Prégardien als Orfeo, im Rokokotheater vom Schloss Schwetzingen, das zu den schönsten deutschen Schlosstheatern zählt. Opernsnack. Im Anschluss Rückfahrt nach Ketsch.

Tag 3:

Fahrt zum Schloss Schwetzingen und geführter Spaziergang im Schlosspark.

11 Uhr: Beginn der Matinée «Zurück zur Natur» mit dem Signum Quartett im Mozartsaal.

mit dem Signum Quartett im Mozartsaal. Weiterfahrt zum schönen Hartmair’s Villa Restaurant in Ettlingen und gemeinsames Schlussessen.

Rückreise nach Zürich, Ankunftszeit ca. 19 Uhr. Individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise im Privatbus

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-SeeHotel Ketsch

alle Transfers, Eintritte und Führungen gemäss Programm

erwähnte Konzertbesuche (Karten Kat. 1)

3 Essen (inkl. ein Getränk und Kaffee), 1 «Apéro riche» und 1 Opernsnack

ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Annelis Berger, Radio SRF 2 Kultur, und Vivat Kultur

Teilnahmebedingungen

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen von Vivat Kultur GmbH.

