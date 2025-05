1. bis 5. Oktober 2025 - «Tanz auf dem Vulkan – das Berlin der 1920er-Jahre»

In den sogenannten «Goldenen Zwanzigern» zeigte sich die Moderne in Berlin wie unter einem Brennglas. Es war eine Dekade, welche die kulturelle und architektonische DNA der deutschen Hauptstadt nachhaltig prägte, was bis heute sicht- und spürbar ist.