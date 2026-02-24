An einem Ort von landschaftlicher Schönheit und mit einer grossen musikhistorischen Bedeutung konnte Alte Musik im Originalklang Wurzeln schlagen, und so dürfen die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiern.

Montag, 10. August bis

Donnerstag, 13. August 2026

CHF 2’280.– im Doppelzimmer

CHF 2’580.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

12/18 Personen

30. April, danach auf Anfrage

Aus diesem Anlass wird an zwei Abenden die Festoper «Il pomo d’oro» von Pietro Antonio Cesti aufgeführt. Der Schöpfer dieser einzigartigen Oper war als Kapellmeister in Innsbruck und Wien tätig und war der prominenteste italienische Musiker der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Der ausgewiesene Barockspezialist Ottavio Danone hat die fehlenden Teile rekonstruiert, und so erklingt diese legendäre Barockoper par excellence zum ersten Mal seit ihrer Uraufführung im Jahr 1668 wieder komplett und prachtvoll in Szene gesetzt.

Der Spanische Saal von Schloss Ambras gehört zu den schönsten Saalbauten der Renaissance, hier werden die gefeierte italienische Mezzosopranistin Anna Bonitatibus und die Accademia Bizantina im Rahmen eines Konzertabends zu erleben sein.

Auch an weiteren kulturellen Schätzen besteht in der Landeshauptstadt des Tirols kein Mangel, jeder Rundgang durch die Altstadt gleicht einer Reise durch die verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte.

Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut machen.

Legende: Eine Reise durch Innsbruck ist immer auch eine Reise durch die Kunstgeschichte. Hier gut zu sehen: das «goldene Dachl», ein spätgotischer Prunkerker. Innsbruck Tourismus / Markus Mair

Das Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Zürich HB.

10.32 Uhr: Fahrt per Bahn nach Innsbruck.

14.41 Uhr: Ankunft und kurzer Transfer vom Bahnhof zum zentral gelegenen Hotel. Aperitif und Konzerteinführung durch Gabriela Kaegi sowie Zimmerbezug.

17.30 Uhr: Abendessen, danach Transfer zum vor den Toren der Stadt gelegenen Schloss Ambras.

20 Uhr: Konzertbesuch im Spanischen Saal von Schloss Ambras. Das Konzert «A Tribute to Alan» findet in Erinnerung an Alan Curtis statt, welcher für die Innsbrucker Festwochen der Wegbereiter der bis heute andauernden Reihe szenischer Opernproduktionen war. Auf dem Programm stehen Werke von Scarlatti, Händel, Purcell, Vivaldi, Geminiani und Gluck. Mitwirkende: Anna Bonitatibus, Ottavio Dantone (musikalische Leitung), Accademia Bizantina (Ensemble).

Ca. 22.15 Uhr Konzertende und Transfer zurück zum Hotel.

Tag 2

10 Uhr: geführter Rundgang durch die Innsbrucker Altstadt, danach Mittagessen.

17 Uhr: Operneinführung durch Gabriela Kaegi im Hotel, danach kurzer Spaziergang zum Landestheater.

18.30 Uhr: Besuch einer Aufführung (Teil 1) der Oper «Il pomo d’oro» von Pietro Antonio Cesti im Landestheater. Mitwirkende: u. a. Ottavio Dantone (Musikalische Leitung), Fabio Ceresa (Regie), Sophie Rennert (Mezzosopran), Jone Martínez (Sopran), NovoCanto (Chor), Street Motion Studio (Tanzcompagnie), Compagnia Fattoria Vittadini (Tanzcompagnie), Accademia Bizantina (Ensemble).

Ca. 22.30 Uhr Ende der Aufführung.

Tag 3

Am Vormittag Besuch von Schloss Ambras und Führung durch die einzigartigen Sammlungen Erzherzog Ferdinands II. (1529– 1595).

Nachmittag frei.

17 Uhr: Operneinführung durch Gabriela Kaegi im Hotel, danach kurzer Spaziergang zum Landestheater.

18.30 Uhr: Besuch einer Aufführung (Teil 2) der Oper «Il pomo d’oro» im Landestheater. Mitwirkende: siehe Tag 2.

Ca. 22.30 Uhr Ende der Aufführung.

Tag 4

Kurzer Transfer zum Bahnhof und um 9.16 Uhr Rückreise nach Zürich HB.

13.28 Uhr Ankunft, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn in der 1. Klasse ab Zürich HB nach Innsbruck und retour, inkl. Sitzplatzreservierung

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im sehr guten 4*-Mittelklassehotel «Das Innsbruck» (Zentrum)

alle Transfers, Eintritte und Führungen gemäss Programm

2 Mahlzeiten (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Tee oder Kaffee), 1 Aperitif

2 Pausensnacks samt Getränk im Landestheater

Eintrittskarten (Kategorie 1, Parkett vorne) für die Opernbesuche

Eintrittskarte (Kategorie 2, Seitenblock) für den Konzertbesuch

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

