Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 10. Oktober bis Montag, 13. Oktober 2025

Freitag, 10. Oktober bis Montag, 13. Oktober 2025 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2‘280.– im Doppelzimmer

CHF 2‘560.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2‘280.– im Doppelzimmer CHF 2‘560.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

15/20 Personen

15/20 Personen Anmeldeschluss:

15. Juli 2025, danach auf Anfrage

1813, unweit der Stadt Parma geboren, blieb der Komponist diesem Landstrich während seines gesamten Lebens stets eng verbunden. In Busseto und in Le Roncole werden Sie sich auf Verdis Spuren begeben und sein Geburtshaus sowie das Verdi-Museum im Haus seines grossen Förderers Antonio Barezzi besuchen.

Im Rahmen des inzwischen weltweit renommierten «Festival Verdi» werden im Teatro Regio di Parma – das Opernhaus der Stadt Parma zählt zu den wichtigsten Opernhäusern Italiens – Aufführungen von «Otello» und «Falstaff» zu erleben sein.

Die beiden letzten Verdi-Opern zählen zu den Höhepunkten des gesamten italienischen Opernschaffens und sind das Ergebnis einer bemerkenswerten Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten und dem fast dreissig Jahre jüngeren Librettisten Arrigo Boito.

Als sein schönstes Werk hat Verdi aber die «Casa di Riposo per Musicisti» in Mailand bezeichnet. Auf der Höhe seines Erfolges hatten der Komponist und seine Frau Giuseppina Strepponi beschlossen, ein Haus für alt und arm gewordene Musikschaffende zu gründen. Nirgendwo sonst ist der Geist des grossen Komponisten wohl deutlicher spürbar als in diesen Räumen, und so bildet ein Besuch dieses prunkvollen Hauses den passenden Abschluss dieser Reise.

In aller Munde – oder besser: in aller Gaumen – sind die zahlreichen lokalen Spezialitäten der Emilia-Romagna wie der berühmte Schinken oder der unverzichtbare Parmesankäse. Es versteht sich von selbst, dass im Verlauf der Reise die Möglichkeit besteht, diese sowie weitere Spezialitäten zu degustieren.

Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut machen.

Legende: Der Besuch in Verdis «Casa di Riposo per Musicisti» bildet den Abschluss dieser Reise. Béatrice Zbinden / Cultours

Das Reiseprogramm

Tag 1:

Am Morgen individuelle Anreise nach Lugano.

13.15 Uhr: Fahrt per Car ab Lugano (Bahnhof) nach Italien.

Ca. 15.30 Uhr: kurzer geführter Rundgang durch die Innenstadt von Piacenza und Kaffeepause.

Ca. 18.30 Uhr: Ankunft in Parma und Zimmerbezug im zentral gelegenen Mittelklassehotel «NH». Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, die Gehdauer zum Opernhaus beträgt ca. 15 Minuten.

Ca. 20 Uhr: gemeinsames Abendessen.

Tag 2:

10 Uhr: geführter Stadtrundgang in Parma, im Anschluss gemeinsames Mittagessen.

Nachmittag zur freien Verfügung.

20 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Otello» von Giuseppe Verdi im Teatro Regio di Parma.

Mitwirkende: u. a. Roberto Abbado (Dirigent), Federico Tiezzi (Regie), Fabio Sartori (Otello), Filarmonica Arturo Toscanini. Produktion des Teatro Regio di Parma.

Tag 3:

10 Uhr: Ausflug ins «Verdi-Land» nach Busseto und Le Roncole. Sie besuchen u. a. das Geburtshaus von Giuseppe Verdi in Le Roncole und das Museum in der «Casa Barezzi» in Busseto.

Gemeinsames Mittagessen in Busseto, danach Rückfahrt nach Parma.

20 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Falstaff» von Giuseppe Verdi im Teatro Regio di Parma.

Mitwirkende: u. a. Michele Spotti (Dirigent), Jacopo Spirei (Regie), Misha Kiria (Sir John Falstaff), Roberta Mantegna (Mrs. Alice Ford), Filarmonica Arturo Toscanini. Produktion des Teatro Regio di Parma.

Tag 4:

10 Uhr: Rückreise in die Schweiz. Besuch der «Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi» in Mailand, danach gemeinsames Mittagessen.

Ca. 16.30 Uhr: Ankunft in Lugano (Bahnhof), individuelle Rückreise an Ihren Wohnort.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Car von Lugano (Bahnhof) nach Italien und retour

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten 4*-Mittelklassehotel «NH» in Parma (Zentrum)

Unterbringung in Zimmern der Kategorie «Superior»

Eintrittskarten (Kat. 1) für die beiden im Programm erwähnten Opernaufführungen in Parma

Alle Führungen, Eintritte und Transfers (gemäss Programm)

4 Mahlzeiten (inkl. Getränke)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- & Vertragsbestimmungen » der Cultours GmbH. Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere verfügen.

Die Fahrt an den jeweiligen Ausgangsort und zurück an den Wohnort erfolgt individuell und auf eigene Kosten.

Programm-, Spielplan-, Besetzungs- sowie Fahr- und Flugplanänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Da die Besichtigungen meist zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Seh- und Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch

Möchten Sie Mitglied werden beim SRF Kulturclub?