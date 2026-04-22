Genial, unangepasst, visionär: Vor hundert Jahren ist Miles Davis zur Welt gekommen, und noch heute gilt er als Prototyp des Jazzmusikers.

Im SRF Studio Basel diskutiert Jodok Hess mit seinen beiden Gästen, der Trompeterin Sonja Ott und dem Schlagzeuger Philipp Leibundgut, über Miles Davis. Wir freuen uns auf Sie im Publikum.

Die Veranstaltung im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Dienstag, 12. Mai 2026

Dienstag, 12. Mai 2026 Uhrzeit:

Türöffnung: 16 Uhr

Jazz Collection: 17 bis 18.15 Uhr

Türöffnung: 16 Uhr Jazz Collection: 17 bis 18.15 Uhr Ort:

SRF Studio Basel, Meret Oppenheim Hochhaus, Auditorium

SRF Studio Basel, Meret Oppenheim Hochhaus, Auditorium Eintritt:

Die Veranstaltung ist kostenlos . Die Anzahl Plätze ist begrenzt.

Die Veranstaltung ist . Die Anzahl Plätze ist begrenzt. Anmeldeschluss:

Montag, 11. Mai 2026

Genial, unangepasst, visionär: Vor hundert Jahren ist Miles Davis zur Welt gekommen, und noch heute gilt er als Prototyp des Jazzmusikers. Viele seiner Alben sind Meilensteine, einige seiner Bands gelten bis heute als unübertroffen. Was fasziniert die junge Generation an diesem Trompeter und Komponisten? Warum wurden so viele der Sidemen von Miles später selber Bandleader? Und kann man heute überhaupt noch ein Bandleader sein wie Miles Davis es war?

Die Trompeterin Sonja Ott und der Schlagzeuger Philipp Leibundgut sind nicht nur mitgeprägt vom Kosmos Miles, sie spielen auch in vielen kleinen und grossen und zum Teil gemeinsamen Bands und kennen die Leiden und Freuden des Musikerlebens. Für die Miles Davis Geburtstags-«Jazz Collection» bringen sie ihre Miles-Lieblingsmusik mit, diskutieren die Bedingungen von Sidemen und -women damals und heute und plaudern aus dem Nähkästchen ihrer Banderfahrungen – als Gäste von Jodok Hess.