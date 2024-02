Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Samstag, 11. Mai bis Samstag, 18. Mai 2024

Samstag, 11. Mai bis Samstag, 18. Mai 2024 Pauschalpreis pro Person:

CHF 4’555.– im Doppelzimmer

CHF 5’220.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung



Aufpreis: «Fly Green» (CO2-Kompensation) auf Anfrage



CHF 4’555.– im Doppelzimmer CHF 5’220.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Aufpreis: «Fly Green» (CO2-Kompensation) auf Anfrage Mindest-/Maximalbeteiligung: 14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss: 31. März 2024, danach auf Anfrage

Kanäle, Brücken und zahlreiche Grünanlagen prägen das Stadtbild Göteborgs. Im Kunstmuseum gibt es die umfangreichste Sammlung von Werken skandinavischer Maler zu bewundern und das moderne Opernhaus gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Skagen verfügt über kilometerlange Sandstrände und eine unberührte Natur. Im 19. Jahrhundert erkor eine namhafte Gruppe skandinavischer Künstler den pittoresken Fischerort zur Sommerresidenz.

In Oslo steht die moderne Architektur am Hafen: das im Jahr 2020 eröffnete Munch-Museum und das Nationalmuseum für den Aufbruch in die Zukunft. Das direkt am Oslofjord gelegene Opernhaus zählt zu den schönsten Opernhäusern Europas; Sie werden dort eine mit grosser Vorfreude erwartete Wiederaufnahme der Oper «La Cenerentola » sehen.

Patricia Moreno, Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten und Ihnen die zur Aufführung gelangenden Werke erläutern.

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich-Flughafen.

12 Uhr: Direktflug mit «Swiss» von Zürich nach Göteborg.

14.05 Uhr: Ankunft, Transfer in die Innenstadt und Stadtrundfahrt.

Tag 2:

Führung im Kunstmuseum Göteborg.

18 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Tosca» von Giacomo Puccini im Opernhaus Göteborg.

Musikalische Leitung: G. Bellincampi / A. Greters, Regie: L. Mariani / A. Björklund.

Tag 3:

Vormittag frei.

15.45 Uhr: Fahrt per Fähre von Göteborg (S) nach Fredrikshavn (DK).

19 Uhr: Ankunft und Transfer nach Skagen.

Tag 4:

Spaziergang durch Skagen sowie Führung durch das lokale Kunstmuseum, wo die Werke der Skagen-Maler zu sehen sind.

Tag 5:

Morgen frei.

13.35 Uhr: Fahrt per Fähre von Hirtshals (DK) nach Kristiansand (N).

16 Uhr: Ankunft und danach Besuch im brandneuen «Kunstsilo» (Eröffnung 13.05.2024), wo die grösste Sammlung moderner nordischer Kunst gezeigt wird.

Ca. 22 Uhr: Ankunft in Oslo.

Tag 6:

Stadtrundfahrt und Besuch im Nationalmuseum.

18 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «La Cenerentola» von Gioachino Rossini im Opernhaus Oslo.

Musikalische Leitung: V. Milletarì, Regie: S. Herheim.

Tag 7:

Tag 7: Führung durch das Munch-Museum.

Nachmittag frei. Im Rahmen des Nationalfeiertages finden in der Stadt viele Veranstaltungen mit freiem Eintritt statt.

Tag 8:

Flughafentransfer und um 14 Uhr Direkflug mit «Helvetic Airways» von Oslo nach Zürich.

16.25 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direktflüge in der Economy-Klasse mit «Swiss» von Zürich nach Göteborg und mit «Helvetic Airways » von Oslo nach Zürich, inkl. aller Taxen und Gebühren

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Radisson Blu» in Göteborg (Zentrum)

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Skagen Harbour» in Skagen (Zentrum)

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Thon Opera» in Oslo (Zentrum)

Alle Eintritte, Transfers, Führungen sowie 6 Essen inkl. Getränke (Wasser, Kaffee/Tee, 1 Glas Wein)

Ausführliche Reiseunterlagen, Unterstützung beim Check-in vor den Flügen bzw. an den Flughäfen

Begleitung der Reise durch Patricia Moreno, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Der Reiseveranstalter ist Cultours. Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» des Reiseveranstalters.

Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen sowie Flugplanänderung ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreisen nach Zürich-Flughafen erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.