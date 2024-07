Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bernhard Echte lädt Sie ein zu einem Besuch in die Villa zum Abendstern. In diesem historischen Haus spielt Robert Walsers Roman «Der Gehülfe», der, so Walser, «eigentlich gar kein Roman ist, sondern nur ein Auszug aus dem schweizerischen täglichen Leben». Heute ist die Villa zum Abendstern Sitz des Nimbus-Verlags.

Der Robert-Walser Experte Bernhard Echte ist Verleger, Literaturwissenschaftler und Publizist. Er war lange Jahre Leiter des Robert Walser-Archivs in Zürich.

Der Streifzug startet am Bahnhof Wädenswil mit der Begrüssung durch Norbert Bischofberger und Bernhard Echte. Gemütlicher Spaziergang zur Villa zum Abendstern. Nach einer Hausführung gibt es bei einem Apéro riche Gelegenheit zum Austausch.

Programm Box aufklappen Box zuklappen 15.30 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Wädenswil. Begrüssung durch Norbert Bischofberger und Bernhard Echte

Führung durch die Villa zum Abendstern

Apéro riche

Ca. 18.30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Legende: Idyllisch gelegen zwischen blühenden Büschen: Das Gartenhaus, in dem schon Walser mit der Ingenieursfamilie Dubler Tee trank, ist Sujet einer Pro-Patria-Briefmarke. zVg

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Mittwoch, 11. September 2024



Mittwoch, 11. September 2024 Pauschalpreis pro Person:

CHF 65.–

CHF 65.– Eingeschlossene Leistungen:

Begleitung durch Norbert Bischofberger und Bernhard Echte

Apéro riche

Begleitung durch Norbert Bischofberger und Bernhard Echte Apéro riche Mindest-/Maximalbeteiligung: 18 Personen

Konzipiert und begleitet wird der Streifzug von SRF-Religionsexperte Norbert Bischofberger.