Ravenna ist berühmt für seine aussergewöhnlich schönen Mosaike, die Kirchen und Mausoleen schmücken. Diese Baudenkmäler stammen aus dem 5. bis 7. Jahrhundert und sind vor allem deshalb so einzigartig, weil sie nahezu als einzige Mosaiken des Oströmischen Reichs erhalten geblieben sind und den byzantinischen Bilderstreit unversehrt überstanden haben.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 12. bis

Montag, 16. November 2026

Donnerstag, 12. bis Montag, 16. November 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2‘445.– im Doppelzimmer

CHF 2‘690.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2‘445.– im Doppelzimmer CHF 2‘690.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

31. Mai 2026, danach auf Anfrage

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Opernhaus «Teatro Comunale Alighieri di Ravenna» eröffnet. Die seit 2012 stattfindende «Trilogia d’Autunno» (Herbstrilogie) steht in diesem Jahr unter dem Motto «Mozart 1791». Auf dem Programm stehen unter anderem die Oper «La clemenza di Tito» und das «Requiem» – zwei Meisterwerke, die Mozart in seinem letzten Lebensjahr komponierte.

Auch Bologna spielte eine bedeutende Rolle in Mozarts Leben: Während ihrer Italien-Reisen waren der junge Komponist und sein Vater mehrmals zu Gast in der traditionsreichen Universitätsstadt. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nahm Bologna eine führende Stellung im italienischen Musikleben ein. Im Rahmen eines Rundgangs entdecken Sie die «musikalische Seite» dieser wunderschönen Stadt.

Begleitet wird diese Reise von Moritz Weber, Musikredaktor Radio SRF 2 Kultur und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH, die diese Reise für den SRF Kulturclub konzipiert hat.

Legende: Die eindrückliche Basilika San Vitale Béatrice Zbinden / Cultours GmbH

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Lugano.

13.30 Uhr Reise per Car nach Ravenna.

Ca. 18 Uhr Ankunft in Ravenna. Zimmerbezug im zentral gelegenen Mitteklassehotel, danach gemeinsames Abendessen.

Tag 2

Geführter Stadtrundgang in Ravenna und Besichtigung der Basilika San Vitale sowie des Mausoleums der Galla Placidia.

Gemeinsames Mittagessen.

Nachmittag frei.

20 Uhr Besuch der Oper «La clemenza di Tito» KV 621 von W.A. Mozart.

Mitwirkende: u.a. Giovanni Sala (Tito), Mariangela Sicilia (Vitellia), Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Ottavio Dantone (Dirigent), Chiara Muti (Regie).

Tag 3

Fahrt nach Bologna und Stadtführung sowie Besichtigungen zum Thema «Musikstadt Bologna».

Gemeinsames Mittagessen.

Rückfahrt nach Ravenna am späteren Nachmittag.

20 Uhr: Konzertbesuch im «Teatro Alighieri».

Programm: «L’ultimo incanto» («Der letzte Zauber»), u.a. Auszüge aus der Oper «Die Zauberflöte» sowie weitere Werke von W.A. Mozart aus dem Jahr 1791. Mitwirkende: Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Ottavio Dantone (Dirigent), Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, Chiara Muti (Regie).

Tag 4

Fortsetzung der Stadtbesichtigung und Besuch der Basilika Sant‘Apollinare in Classe.

17 Uhr: Besuch einer Aufführung von W.A. Mozarts Requiem KV 626 im «Teatro Alighieri». Mitwirkende: Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Ottavio Dantone (Dirigent), Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Gemeinsames Abendessen.

Tag 5

Am Morgen Rückfahrt nach Lugano, verbunden mit einem kurzen Stadtrundgang und einem Mittagessen in Piacenza.

Ca. 17.30 Uhr: Ankunft in Lugano und individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Komfortcar von Lugano (Bahnhof) nach Italien und retour, alle Transfers vor Ort

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 3*-Hotel «Palazzo Galletti Abbiosi» in Ravenna (Zentrum)

5 Mahlzeiten (inkl. Getränke)

Alle Eintrittskarten, Veranstaltungen und Führungen gemäss Programm

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Teilnahmebedingungen Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich

Auskünfte: 033 251 36 66, mail@cultours.ch

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