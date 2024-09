Ein traditionelles Highlight: Am 12. und 13. Januar 2025 laden wir Sie zu einer zweitägigen Reise ins Appenzellerland ein, um dort ein zweites Mal den Jahreswechsel zu feiern – nach dem julianischen Kalender am 13. Januar.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Sonntag, 12. und Montag, 13. Januar 2025

Sonntag, 12. und Montag, 13. Januar 2025 Pauschalpreis pro Person:

CHF 600.– im Doppelzimmer

CHF 615.– im Einzelzimmer

CHF 600.– im Doppelzimmer CHF 615.– im Einzelzimmer Mindest-/Maximalbeteiligung: 17/24 Personen

17/24 Personen Anmeldeschluss: 29. November 2024

Der Alte Silvester ist ein Überbleibsel des selbstbewussten Widerstands der Bevölkerung im Appenzeller Hinterland gegen die Gregorianische Kalenderreform von 1582. Bis heute wird der Brauch des Silvesterchlausens daher auch am 13. Januar gefeiert – als symbolischer Protest gegen die Obrigkeit und Ausdruck des freiheitsliebenden Geistes der Appenzeller, die sich nicht vorschreiben lassen, wann sie ihre Feste feiern sollen.

Es gibt drei Arten von Silvesterchläusen: die schönen, die schö-wüeschten und die wüeschten Chläuse. Die schönen tragen kunstvoll gestaltete Kopfbedeckungen mit Szenen aus dem bäuerlichen Leben, während die schö-wüeschten Naturchläuse in einem Gewand aus Naturmaterialien gekleidet sind, das von wild dekorierten Hüten und Hauben ergänzt wird. Die wüeschten zeichnen sich durch ihre groben Masken und ein noch wilderes Gewand aus, das ihnen ein furchteinflössendes Aussehen verleiht.

Legende: Die Kleinsten als «schö-wüeschte» Naturchläuse. René Niederer

In Gruppen, sogenannten Schuppeln, ziehen die Silvesterchläuse frühmorgens von Haus zu Haus, um mit andächtigem Gesang und fröhlichen Zäuerli allen «es guets Neus» zu wünschen.

Am 12. Januar besuchen wir zum Auftakt das Appenzeller Brauchtumsmuseum in Urnäsch, wo uns eine besondere Führung erwartet. Im Mittelpunkt stehen die lebendigen Traditionen der Region, wie die Alpabfahrt und das Silvesterchlausen. Ausserdem erhalten wir Einblicke in die bäuerlich-sennische Wohnkultur und das traditionelle Handwerk.

Nach dem Museumsbesuch geht es zurück nach Weissbad, wo wir im Hof Weissbad die kulinarischen Köstlichkeiten der Spitzenköchin Kathi Fässler geniessen. Übernachten werden wir in der Weissbad Lodge.

Am Alten Silvester startet der Tag früh: Ab 5 Uhr erwartet uns ein Frühstück. Um 6.15 Uhr bringt uns ein Car zum Urnäscher Weiler Schönau. In Begleitung erfahrener Führer erkunden wir in der winterlichen Dämmerung zu Fuss die Spuren der Silvesterchläuse. Wo wir auf die «Schuppel» treffen, erfahren unsere Führer kurzfristig und leiten uns dorthin.

Um 11 Uhr geniessen wir auf dem Erlebnisbauernhof der Familie Frick im «Hofstöbli» ein traditionelles Mittagessen, bevor es um 13 Uhr mit dem Car zurück zur Weissbad Lodge geht.

Legende: Die «schönen» Silvesterchläuse mitten in Urnäsch. René Niederer

Programm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Weissbad; Zimmerbezug in der Weissbad Lodge (Anmeldung/ Check-in im Hotel Hof Weissbad gleich nebenan).

15.15 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Weissbad; Zugfahrt mit den Appenzeller Bahnen nach Urnäsch und Spaziergang ins Appenzeller Brauchtumsmuseum.

16 Uhr: Spezialführung durch Ausstellung und Museum; 18.13 Uhr Rückfahrt mit den Appenzeller Bahnen nach Weissbad.

19.30 Uhr: kulinarische Spezialitäten im Hof Weissbad. Übernachtung in der Weissbad Lodge.

Tag 2:

Ab 5 Uhr Frühstück im Hof Weissbad. Check-out für abreisende Gäste.

6.15 Uhr: Abfahrt Car (inkl. Gepäck) ab Parkplatz Weissbad Lodge in die «Schönau».

Mit Begleitenden zu Fuss auf den Spuren der «Silvesterchläuse»; ca. 11 Uhr Mittagessen im «Hofstöbli» auf dem Bauernhof der Familie Frick.

13 Uhr: Rückfahrt mit dem Car nach Appenzell und zur Weissbad Lodge.

Individuelle Heimreise.

Selbstverständlich können Sie vor dem Anlass oder nachher den Aufenthalt in Weissbad verlängern (Kontakt direkt mit dem Hotel Hof Weissbad; 071 798 80 80)

Konzipiert und begleitet der Streifzug von Susann Bosshard-Kälin, Schweizer Museumspass.

Eingeschlossene Leistungen: Box aufklappen Box zuklappen Eintritt und Führung im Appenzeller Brauchtumsmuseum, Urnäsch

Nachtessen und Frühstück im 16-Gault-Millau-Restaurant Hof Weissbad

Übernachtung in der Weissbad Lodge

2 Carfahrten

Begleitung durch zwei ortskundige versierte Führer

Mittagessen auf dem Erlebnisbauernhof der Familie Frick

Bahnfahrt ins Museum und retour am 12.1.25 inbegriffen