Die Schweizer Pianistin Esther Bächlin und der ägyptische Sänger Wael Sami Elkholy, der auch die arabische Laute Oud spielt, lassen bei den kommenden «Public Recordings @ SRF» aus zwei unterschiedlichen Musikkulturen eine ganz eigene Klangwelt entstehen.

«Bächlin & Elkholy» spielen im Auditorium vom SRF Studio Basel ihr kommendes Album «Golden Fields» ein und produzieren zwei Performance-Videos.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

SRF Studio Basel, Meret Oppenheim Hochhaus, Auditorium

Die Veranstaltung ist kostenlos . Die Anzahl Plätze ist begrenzt.

Donnerstag, 12. März 2026

«Public Recordings @ SRF» ist ein Liveformat von SRF Kultur, bei dem Musik vor Publikum aufgenommen wird. Durch die Wechselwirkung zwischen Zuhörenden und Künstlerinnen und Künstlern entstehen besonders lebendige Mitschnitte, die im Nachgang auf Tonträger, im Radio und als Video auf Play SRF veröffentlicht werden.

Seit 2021 arbeiten Bächlin und Elkholy zusammen, 2023 haben sie ihr erstes Album «Belonging» veröffentlicht. Seither feilen sie weiter an ihrem gemeinsamen Sound und dringen mit neuen Kompositionen – die nun im Rahmen der kommenden SRF-Koproduktion aufgenommen werden – in weitere musikalische Felder vor.

So spielt Esther Bächlin etwa mit Schlägeln auf den Saiten des Flügels, um hackbrettartige Klänge zu erzeugen – wie man sie nicht nur bei uns, sondern auch in der arabischen Musik findet. In anderen Stücken wird Wael Sami Elkholy einen pyrenäischen Gesang interpretieren, der sich durch eine besondere Kehlkopftechnik auszeichnet.

Doch die beiden suchen nicht nur musikalische Berührungspunkte – sie schlagen auch inhaltliche Brücken. Ein neues Stück etwa erzählt von einem «arabischen Heidi». Denn auch in Ägypten gibt es viele Geschichten und Volkslieder, die von Unschuld und Geborgenheit handeln. Die Pianistin Esther Bächlin und der Sänger Wael Sami Elkholy lassen eine ganz eigene Klangwelt entstehen.

Bächlin & Elkholy richtet sich an all jene, die musikalisch zwischen Jazz und Global Music zu Hause sind. Wer miterleben möchte, wie sie ihr kommendes Album «Golden Fields» einspielen und zwei Performance-Videos produzieren, kommt ins Auditorium des SRF Studios Basel.