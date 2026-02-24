Nicht nur Rainer Maria Rilke – von ihm stammt das oben erwähnte Zitat – war von der Schönheit des Wallis angetan. In der idyllischen Bergwelt des Goms hatte auch der Pianist György Sebők (1922–1999) den idealen Ort für die Auseinandersetzung mit Musik gefunden.

Aus seinen Meisterkursen entstand innerhalb der letzten fünf Jahrzehnte das Festival «Musikdorf Ernen» mit Konzerten auf höchstem Niveau in familiärer Atmosphäre. Das dies-jährige Abschlusskonzert der Konzertreihe «Kammermusikfest» steht unter dem Motto «Im Festrausch», es werden Mozarts Klavierkonzert in Es-Dur KV 449 sowie Werke von Franz Schubert und George Enescu erklingen. In der von ihm geliebten Landschaft des Unterwallis fand Rainer Maria Rilke während seinen letzten Lebensjahren Ruhe und Inspiration für sein Spätwerk.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 14. August bis Samstag, 15. August 2026

CHF 875.– im Einzelzimmer oder im Doppelzimmer (mit Begleitperson)

CHF 960.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

14/20 Personen

31. Mai, danach auf Anfrage Die Reise ist ausgebucht. Wir führen eine Warteliste.

Zum 100. Todestag des Dichters wird in der Fondation Rilke in Siders eine neue Dauerausstellung eröffnet, und in der renommierten Fondation Pierre Gianadda in Martigny wird eine Sonderausstellung unter dem Motto «Rodin selon Rilke» gezeigt. Im Rahmen dieser Reise werden Sie beide Ausstellungen besuchen und aus erster Hand Hintergrundinformationen erhalten.

Begleitet wird diese Kurzreise durch den Musikwissenschaftler Rolf Grolimund. Er war für das Festival bis im Jahr 2024 für die Konzerteinführungen im Rahmen von «Kammermusik plus» zuständig.

Legende: Die Fondation Pierre Gianadda in Martigny. Béatrice Zbinden / Cultours GmbH

Das Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Brig.

13.30 Uhr: Treffen am Bahnhof Brig und Fahrt ins Goms.

Ca. 14.15 Uhr: geführter Ortsrundgang in Ernen.

Ca. 16.30 Uhr: Zimmerbezug im Hotel.

Ca. 17.30 Uhr: Apéro riche, danach kurze Fahrt nach Ernen.

20 Uhr: Konzertbesuch in der Kirche St. Georg Box aufklappen Box zuklappen Programm Franz Schubert: Introduktion und Rondo A-Dur für Violine und Streichorchester D 438

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert Es-Dur für Klavier und Streichorchester KV 449

George Enescu: Oktett C-Dur für Streicher op. 7 (Bearbeitung für Streichorchester) Mitwirkende Festivalorchester Musikdorf Ernen

Daniel Bard (Konzertmeister und Leitung)

Chiara Sannicandro (Violine)

Alasdair Beatson (Klavier)

Tag 2:

9.30 Uhr: Fahrt nach Siders.

11 Uhr: Besuch in der Fondation Rilke. Die neugestaltete Dauerausstellung bietet einen Rundgang durch das Leben, das Werk und die Welt Rilkes.

Gemeinsames Mittagessen, danach Führung durch die Sonderausstellung «Rodin selon Rilke» in der Fondation Pierre Gianadda in Martigny.

Ca. 17.30 Uhr: Weiterfahrt und um ca. 19 Uhr Ankunft in Bern.

Individuelle Rückreise an Ihren Wohnort.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Alle Carfahrten gemäss Programm ab Brig (Bahnhof) bis Bern (Kunstmuseum beim Bahnhof)

1 Übernachtung/Frühstücksbuffet im guten 4*-Mitteklassehotel «Landhaus» in Münster/Goms

1 Konzertkarte, alle Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

1 Mittagessen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Tee oder Kaffee), 1 Apéro riche

Begleitung der Reise durch Rolf Grolimund und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan-, Fahrplan-, Flugplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

Die An- und Abreise an den Ausgangs- bzw. Endpunkt der Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Die Führungen und Rundgänge finden gemäss Programm zu Fuss statt, deshalb ist – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich, weitere Einzelheiten dazu in Ziffer 4 der «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch

