Entlang der ehemaligen römischen Konsularstrasse Via Emilia erwarten Sie Musikgenuss in zwei wunderschönen Opernhäusern, die Entdeckung der musikalischen Seite der prächtigen Hauptstadt Bologna sowie ein Besuch von drei nach wie vor als «Geheimtipps» gehandelten Städten.

Seit über 2000 Jahren verbindet die Via Emilia die Städte Rimini an der Adriaküste und Piacenza. Sie führt unter anderem vorbei an Bologna und Reggio nell’ Emilia. Die alte Universitätsstadt Bologna spielte seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine führende Rolle im Musikleben Italiens. Hier waren Wolfgang Amadeus Mozart und sein Vater genauso wie zahlreiche andere namhafte Komponisten – unter anderem Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Richard Wagner – zu Gast.

Definitiv mehr als Liegestühle am grossen Badestrand hat Rimini zu bieten! Mitten in der hübschen Altstadt befindet sich das Opernhaus «Teatro Amintore Galli», welches nach einer grossen Renovierung erst vor einigen Jahren wiedereröffnet wurde. Hier werden Sie eine Aufführung der Oper «Il Turco in Italia» von Gioachino Rossini erleben. Auch im «Teatro Romolo Valli» in Reggio nell’ Emilia steht mit «Mosè in Egitto» ein Werk des 1792 in Pesaro geborenen Komponisten auf dem Spielplan.

Benjamin Herzog, Redaktor bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken sowie der reichen Musikgeschichte Norditaliens vertraut machen.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 14. November,

bis Montag, 18. November 2024

Donnerstag, 14. November, bis Montag, 18. November 2024 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’480.– im Doppelzimmer

CHF 2’780.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’480.– im Doppelzimmer CHF 2’780.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung: 14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

10. Oktober 2024, danach auf Anfrage

Legende: Prächtig und prägend Die Stadt Bologna spielte eine führende Rolle im Musikleben Italiens. DEZALB / Pixabay

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Lugano.

13.15 Uhr: Fahrt von Lugano (Bahnhof) nach Bologna per Car.

Ca. 18 Uhr: Ankunft in Bologna und Zimmerbezug im zentral gelegenen Erstklasshotel.

Tag 2:

10 Uhr: geführter Rundgang durch die Innenstadt. Individuelle Mittagspause, danach Fahrt nach Rimini. Rundgang durch die Altstadt und Apéro riche.

20 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Il Turco in Italia» von Gioachino Rossini im Teatro Amintore Galli .

Mitwirkende u. a. Orchestra Luigi Cherubini, Hossein Pishkar (Dirigent), Roberto Catalano (Regie).

Neue Produktion in Zusammenarbeit mit den Opernhäusern von Rovigo, Ravenna, Jesi, Novera und Pisa.

von Gioachino Rossini im . Mitwirkende u. a. Orchestra Luigi Cherubini, Hossein Pishkar (Dirigent), Roberto Catalano (Regie). Neue Produktion in Zusammenarbeit mit den Opernhäusern von Rovigo, Ravenna, Jesi, Novera und Pisa. Nach der Aufführung Rückfahrt nach Bologna.

Tag 3:

Der Morgen steht zur freien Verfügung, danach Fortsetzung der Stadtbesichtigung unter dem Motto «Musikstadt Bologna».

Tag 4:

10.30 Uhr: kurze Fahrt von Bologna nach Reggio nell‘ Emilia. Stadtrundgang, danach Mittagessen.

15.30 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Mosè in Egitto» von Gioachino Rossini im Teatro Municipale Romolo Valli. Mitwirkende: u. a. Orchestra Filarmonica Italiana, Giovanni Di Stefano (Dirigent), Pier Francesco Maestrini (Regie). Neue Produktion der Opernhäuser Modena, Piacenza und Reggio Emilia. Nach der Aufführung Rückfahrt nach Bologna und Abend frei.

Legende: Das Teatro Romolo Valli in Reggio nell’Emilia. Cultours / Béatrice Zbinden

Tag 5:

Am Morgen Rückreise per Car in die Schweiz.

Ca. 11 Uhr: Stadtrundgang und Mittagessen in Piacenza.

Ca. 17 Uhr: Ankunft in Lugano (Bahnhof) und individuelle Heimreise an Ihren Wohnort.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Komfortcar ab/bis Lugano (Bahnhof), alle Transfers vor Ort

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklass- hotel «Grand Hotel Majestic» in Bologna (Zentrum)

Eintrittskarten (Kategorie 1) für die beiden im Programm erwähnten Opernbesuche

Alle Transfers, Eintritte, Führungen, 4 Essen inkl. Getränke und 1 Aperitif (gemäss Programm)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Benjamin Herzog, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» des Reiseveranstalters. Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise nach Zürich HB (Reise Salzburg) bzw. Lugano (Reise Emilia-Romagna) erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssten über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Da die Besichtigungen der verkehrsberuhigten Innenstädte zu Fuss erfolgen müssen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch