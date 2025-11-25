In Zusammenarbeit mit dem Theater Basel bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Samstag, 14. Februar 2026, 19.30 Uhr

Theater Basel, Grosse Bühne

Karten Kategorie 1: CHF 109.– (statt CHF 145.–)

Karten Kategorie 2: CHF 98.– (statt CHF 130.–)

7. Februar 2026 Kartenbestellung direkt beim Theater Basel

Promotionscode: SRF_Macbeth

Eine Prophezeiung, ein Dolch und der unbändige Wille zur Macht: Verdis Melodrama in vier Akten ist ein atemloser Abstieg in die Abgründe der Seele. Regisseur Herbert Fritsch inszeniert ein bildgewaltiges, groteskes Spektakel. Mit Publikumsliebling Heather Engebretson als Lady Macbeth.