Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Samstag, 14. Februar 2026, 19.30 Uhr
- Ort:
Theater Basel, Grosse Bühne
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 109.– (statt CHF 145.–)
Karten Kategorie 2: CHF 98.– (statt CHF 130.–)
- Anmeldeschluss:
7. Februar 2026
Kartenbestellung direkt beim Theater Basel
Promotionscode: SRF_Macbeth
Eine Prophezeiung, ein Dolch und der unbändige Wille zur Macht: Verdis Melodrama in vier Akten ist ein atemloser Abstieg in die Abgründe der Seele. Regisseur Herbert Fritsch inszeniert ein bildgewaltiges, groteskes Spektakel. Mit Publikumsliebling Heather Engebretson als Lady Macbeth.