 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Ein älterer Mann mit weissem kurzem Haar und ockerem Schal blickt in die Kamera. Hinter ihm eine bunte Wand.
Legende: Herbert Fritsch inszeniert «Macbeth». Christian Knörr

Inhalt

14. Februar 2026 «Macbeth»: bildgewaltiges Spektakel im Theater Basel

In Zusammenarbeit mit dem Theater Basel bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

25.11.2025, 15:22

Teilen

Das Angebot im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Datum, Zeit:
    Samstag, 14. Februar 2026, 19.30 Uhr
  • Ort:
    Theater Basel, Grosse Bühne
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 109.– (statt CHF 145.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 98.– (statt CHF 130.–)
  • Anmeldeschluss:
    7. Februar 2026

Kartenbestellung direkt beim Theater Basel
Promotionscode: SRF_Macbeth

Eine Prophezeiung, ein Dolch und der unbändige Wille zur Macht: Verdis Melodrama in vier Akten ist ein atemloser Abstieg in die Abgründe der Seele. Regisseur Herbert Fritsch inszeniert ein bildgewaltiges, groteskes Spektakel. Mit Publikumsliebling Heather Engebretson als Lady Macbeth.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)