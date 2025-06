Per E-Mail teilen

Das Val Müstair ist das südöstlichste Tal der Schweiz, an der Grenze zu Südtirol. Vor genau 1250 Jahren begann mit dem Fällen der ersten Bauhölzer die Geschichte der Klosterkirche von Müstair – heute ein lebendiges UNESCO-Welterbe.

Datum:

Dienstag, 14. und Mittwoch, 15. Oktober 2025

Pauschalpreis pro Person:

ab CHF 680.– Einzelzimmer

ab CHF 700.– im Doppelzimmer

ab CHF 775.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Mindest-/Maximalbeteiligung:

12/20 Personen

Anmeldeschluss:

22. Juli 2025 Hinweis: Für den Streifzug ist es wichtig, gut zu Fuss zu sein und dem Wetter entsprechende Kleidung sowie gutes Schuhwerk zu tragen.

Die Legende berichtet, wie Karl der Grosse nach seiner Krönung zum König der Langobarden über den Umbrailpass zurückkehrte und im Schneesturm gelobte, ein Kloster zu stiften. Die Bauten sind heute nicht nur musealisierte Sehenswürdigkeiten, sondern auch der Lebensraum von Klosterfrauen, die nach alten Regeln beten und arbeiten.

Dr. Jürg Goll, seit 1987 Leiter der archäologischen Forschung im Kloster St. Johann, führt uns durch das Welterbe. Gemeinsam mit Museumsdirektorin Dr. Romina Ebenhöch besuchen wir die aktuellen Ausstellungen und begegnen den Benediktinerinnen.

Höhepunkt ist die Sonderausstellung «PIA WILLI. Kunst und Kloster» – eine Hommage an das Lebenswerk der 93-jährigen Schwester Pia, ehemalige Priorin, Künstlerin und Textilgestalterin.

Neben dem Kloster lädt uns das älteste Hotel der Schweiz, die liebevoll renovierte Chasa Chalavaina, zur Übernachtung ein.

Am Morgen des zweiten Tages gibt es die Möglichkeit, mit Dr. Goll die Heiligkreuzkapelle (785–788) zu besuchen. Danach fahren wir nach Sta. Maria, wo wir zusammen mit der Leiterin Maya Repele in die Welt der Handweberei Tessanda eintauchen. Seit 1928 entstehen dort textile Kostbarkeiten.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums soll im Nachbardorf ein Neubau nach Plänen von Peter Zumthor entstehen.

Nach dem Mittagessen im Hotel Central in Valchava gibt David Spinnler, Geschäftsführer der Biosfera, Einblick in Projekte zur nachhaltigen Entwicklung im Tal. Gemeinsam mit Schreiner Severin Hohenegger erkunden wir den Wald und lernen, wie aus einem Baum ein Möbelstück wird. Am späteren Nachmittag Abschluss des Streifzugs und individuelle Rückreise.

Legende: In der Handweberei Tessanda entstehen seit 1928 textile Kostbarkeiten. Tessanda Handweberei

Das Programm

Tag 1

Individuelle Anreise

11.45 Uhr: Einchecken im Hotel Chalavaina in Müstair (Lunchpaket / Zeit zur freien Verfügung)

14 Uhr: Begrüssung. Führung durch Kloster und Umgebung mit Dr. Jürg Goll

16 Uhr: Teepause im Parlatorium des Klosters

16.30 Uhr: Treffen mit Sr. Pia Willi und Besichtigung ihrer Kunstausstellung

17 Uhr: Führung mit Dr. Romina Ebenhöch, Museumsdirektorin

19 Uhr: Nachtessen im Hotel Chalavaina / Übernachtung

Tag 2

Frühstück individuell

7.30 Uhr: (fakultativ) Führung in der Heiligkreuzkapelle. Leitung: Dr. Jürg Goll

9.55 Uhr: Auschecken im Hotel und Fahrt mit dem Postauto nach Sta. Maria

10.30 Uhr: Führung durch die Handweberei Tessanda. Kaffeegespräch mit der Leiterin Maya Repele

12.20 Uhr: Fahrt mit dem Postauto nach Valchava

12.30 Uhr: Mittagessen im Hotel Central. Anschliessend Kaffeegespräch mit David Spinnler, Geschäftsführer Biosfera Val Müstair

14.15 Uhr: Workshop «Vom Baum zum Möbel» mit Severin Hohenegger (zu Fuss)

16.15 Uhr: Ende des Streifzugs, individuelle Rückreise

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Lunchpaket Mittag

Eintritt und Führungen in Kloster und Museum, Teepause

Halbpension Hotel Chalavaina

Führung und Kaffee in der Handweberei Tessanda

Mittagessen im Hotel Central

Präsentation Biosfera

Workshop «Vom Baum zum Möbel»

Konzipiert von Susann Bosshard-Kälin, Schweizer Museumspass und Sachbuchautorin. Begleitet von Susann Bosshard-Kälin und Barbara Gysi, Programmleiterin Radio SRF 2 Kultur.

Möchten Sie Mitglied werden beim SRF Kulturclub?