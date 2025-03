Nicht nur Rainer Maria Rilke – von ihm stammt das oben erwähnte Zitat – war von der Schönheit des Wallis angetan. In der idyllischen Bergwelt des Goms hatte auch der Pianist György Sebők (1922–1999) den idealen Ort für die Auseinandersetzung mit Musik gefunden.

Aus den Meisterkursen von György Sebők entstand innerhalb der letzten fünf Jahrzehnte das Festival «Musikdorf Ernen» mit Konzerten auf höchstem Niveau in familiärer Atmosphäre.

Datum:

Freitag, 15. August bis Samstag, 16. August 2025

Pauschalpreis pro Person:

CHF 925.– im Doppelzimmer

CHF 990.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/20 Personen

Anmeldeschluss:

31. Mai 2025 (danach auf Anfrage)

Das diesjährige Abschlusskonzert der Konzertreihe «Kammermusik plus» präsentiert unter anderem die Fugenkünste Mozarts, Johann Sebastian Bachs lebensfroh singendes Klavierkonzert in A-Dur und die jugendlich- frisch klingende Streichserenade des tschechischen Komponisten Josef Suk.

Aufgrund seiner vielfältigen Landschaft und seiner Zweisprachigkeit ist das Wallis auch ein Land der Gegensätze. Am ersten Reisetag steht das deutschsprachige Oberwallis im Fokus, am zweiten Tag führt die Reise in den französischsprachigen Kantonsteil.

Begleitet wird diese Kurzreise durch den Musikwissenschaftler Rolf Grolimund, welcher für das Festival bis im letzten Jahr für Konzerteinführungen im Rahmen von «Kammermusik plus» zuständig war. Das Reisekonzept stammt von Cultours – Reisen zur Kunst.

Legende: In der Fondation Pierre Gianadda in Martigny. Béatrice Zbinden / Cultours

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Brig.

11.30 Uhr: Treffen am Bahnhof Brig und gemeinsames Mittagessen.

Am Nachmittag geführter Stadtrundgang, danach Fahrt ins Goms.

Zimmerbezug sowie Apéro riche im Hotel.

19.15 Uhr: kurze Fahrt nach Ernen und um 20 Uhr Konzertbesuch in der Kirche St. Georg in Ernen.

Konzertbesuch Box aufklappen Box zuklappen Programm: J. S. Bach, Konzert A-Dur für Klavier und Streicher BWV 1055,

Konzert A-Dur für Klavier und Streicher BWV 1055, K. A. Hartmann, Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester (1930–1935),

Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester (1930–1935), W. A. Mozart, Adagio und Fuge c-Moll für Streicher KV 546,

Adagio und Fuge c-Moll für Streicher KV 546, J. Suk, Serenade für Streichorchester Es-Dur op. 6. Mitwirkende: Festivalorchester Musikdorf Ernen,

Musikdorf Ernen, D. Bard (Konzertmeister),

(Konzertmeister), P. Giacometti (Klavier),

(Klavier), M. Hunt (Klarinette).

Ca. 22.15 Uhr Konzertende und Rückfahrt nach Münster.

Tag 2:

9.30 Uhr: Fahrt nach Sitten und geführter Rundgang durch die Kantonshauptstadt.

Gemeinsames Mittagessen, danach Weiterfahrt nach Martigny.

16 Uhr: Besuch der aktuellen Ausstellung «De Rembrandt à Van Gogh» (Collection Armand Hammer, Los Angeles) in der Fondation Gianadda.

Ca. 17.30 Uhr: Fahrt per Car nach Bern.

Ca. 19 Uhr: Ankunft in Bern (Kunstmuseum beim Bahnhof) und individuelle Rückreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Alle Carfahrten gemäss Programm ab Brig (Bahnhof) bis Bern (Kunstmuseum beim Bahnhof)

1 Übernachtung/Frühstücksbuffet im guten 4*-Mitteklassehotel «Landhaus» in Münster/Goms

Eintrittskarte Konzert, alle Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

2 Mittagessen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Tee oder Kaffee) und 1 Apéro riche

Begleitung der Reise durch Rolf Grolimund, Musikwissenschaftler, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan-, Flug- bzw. Fahrplanänderungen sowie Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise an den jeweiligen Ausgangs- bzw. Endpunkt der Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssten über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Da die Besichtigungen und Führungen zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

