In «Gustav Mahlers Sommerlandschaft» – dem zum UNESCO-Welterbe gehörenden Hochpustertal in den Dolomiten – hat sich seit 1981 ein anspruchsvolles und anerkanntes Musikfestival etabliert: die Gustav-Mahler-Musikwochen, ein Kulturereignis von internationaler Strahlkraft.

Einen Katzensprung von der dänischen Hauptstadt entfernt befinden sich das berühmte Kunstmuseum «Louisiana» und das nach wie vor als Geheimtipp gehandelte Kunstmuseum «Ordrupgaard». In Oslo stehen das vor fünf Jahren eröffnete Munch-Museum und das brandneue Nationalmuseum für den Aufbruch in die Zukunft.

Die Reise im Überblick

Mittwoch, 15. Juli bis Sonntag, 19. Juli 2026

Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’080.– im Doppelzimmer

CHF 2’240.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/20 Personen

Anmeldeschluss:

30. April, danach auf Anfrage

In Toblach verbrachte Mahler von 1908 bis 1910 seine Sommerfrische, und hier entstanden seine letzten grossen symphonischen Werke.

Mit dem Gustav-Mahler-Saal steht in Toblach ein architektonisch reizvoller und akustisch hervorragender Konzertsaal zur Verfügung. In diesem Jahr werden dort u. a. Mahlers sowie Beethovens erste Symphonien erklingen.

Legende: Toblach – das Tor zu den Dolomiten. DM Südtirol-Alto Adige / Manuel Kottersteger

Der italienische Philosoph Massimo Cacciari beleuchtet die beiden Komponisten aus philosophischer Perspektive. Die Dirigentin und Wahl-Toblacherin Sybille Werner wird im Rahmen eines Vortrags zum Thema «Mahlers Erste: Der lange Weg zum Meisterwerk» zu hören sein.

Natur und Geist begegnen sich auch auf dem Gipfel des Kronplatzes, wo zwei Museen zu einer faszinierenden Reise durch Alpinismus und Fotografie einladen. Ein Ausflug in die historische Bischofstadt Brixen sowie ein Rundgang durch Innsbruck runden das Reiseprogramm ab.

Moritz Weber, Musikredaktor bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung kommenden Werken vertraut machen.

Das Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich HB.

10.32 Uhr: Fahrt per Bahn nach Innsbruck.

14.41 Uhr: Ankunft und Fahrt per Car via Sterzing nach Bruneck.

Ca. 18 Uhr: Ankunft und Zimmerbezug im zentral gelegenen Mittelklassehotel «Blitzburg».

Legende: Schloss Bruneck, Heimat des «Messmer Mountain Museum Ripa». IDM Südtirol-Alto Adige / Harald Wisthaler

Tag 2:

Geführter Rundgang durch Bruneck und Besuch im «Messmer Mountain Museum Ripa» im Schloss Bruneck. Dieses Museum beleuchtet das kulturelle Erbe der Bergbevölkerungen in Asien, Afrika, Südamerika und Europa.

18 Uhr: Konzertbesuch im Gustav-Mahler-Saal.



Konzert I: Klavierrezital Box aufklappen Box zuklappen Programm Franz Liszt: Soirées de Vienne,

Valse-Caprice nach Schubert S 427 Nr. 6,

Franz Schubert: 6 Moments Musicaux op. 94 (D780),

Fritz Kreisler/ Sergej Rachmaninov: Liebesleid,

Franz Liszt: Klaviersonate h-Moll. Mitwirkende Valentin Magyar (Piano)

Tag 3:

Ausflug nach Brixen und Besichtigung des Doms sowie Rundgang durch die Altstadt.

15.30 Uhr: öffentlicher Vortrag durch die Dirigentin Sybille Werner in Toblach. Thema: «Mahlers Erste: der lange Weg zum Meisterwerk».

18 Uhr: Konzertbesuch im Gustav-Mahler-Saal.

Konzert II: Mozart und Beethoven Box aufklappen Box zuklappen Programm: Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkonzert G-Dur KV 216;

Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21. Mitwirkende: Beethoven Orchester Bonn (orchestra in residence),

Ilias Kadeshal (Violine),

Dirk Kaftan (Dirigent).

Tag 4:

Zeit zur freien Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, einen Ausflug auf den Kronplatz (2’275 m. ü. M.) zu unternehmen und dort das «Messmer Mountain Museum Corones» sowie das Bergfotografie-Museum «Lumen» zu besichtigen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, das Volkskundemuseum in Bruneck zu besuchen.

15.30 Uhr: öffentlicher Vortrag durch Massimo Cacciari in Toblach. Der Philosoph und Professor emeritus aus Venedig beleuchtet Beethoven und Mahler aus philosophischer Perspektive.

18 Uhr Konzertbesuch im Gustav-Mahler-Saal in Toblach.

Konzert III: Mahlers Erste Box aufklappen Box zuklappen Programm: Erich Wolfgang Korngold: Ouvertüre zu «The Sea Hawk», Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35;

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 1, D-Dur. Mitwirkende: Beethoven Orchester Bonn (orchestra in residence),

Ilias Kadeshal (Violine),

Dirk Kaftan (Dirigent).

Tag 5:

Am Morgen Fahrt nach Innsbruck.

Ca. 11 Uhr: geführter Rundgang durch die Altstadt, danach Mittagessen.

Weiterfahrt und um ca. 17.30 Uhr Ankunft in St. Gallen.

Individuelle Rückreise an Ihren Wohnort.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn in der 1. Klasse von Zürich HB nach Innsbruck, inkl. Sitzplatzreservierung

Alle Carfahrten gemäss Programm ab Innsbruck (Bahnhof) bis St. Gallen (Bahnhof)

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten 3*-Mitteklassehotel «Blitzburg» in Bruneck (Zentrum)

Alle Konzertkarten, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

3 Mahlzeiten (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Tee oder Kaffee), 3 leichte Snacks inkl. Getränk an den Konzertabenden

Begleitung der Reise durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan-, Fahrplan-, Flugplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

Die An- und Abreise an den Ausgangs- bzw. Endpunkt der Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Die Führungen und Rundgänge finden gemäss Programm zu Fuss statt, deshalb ist – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich, weitere Einzelheiten dazu in Ziffer 4 der «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch

