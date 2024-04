Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

CHF 2’625.– im Doppelzimmer

12/22 Personen

30. Juni 2024, danach auf Anfrage

Im Zentrum dieses Projekts steht die «Manon » von Giacomo Puccini, welcher vor 100 Jahren verstorben ist und dessen Erfolgsgeschichte 1893 mit «seiner» Manon begann. Die junge Protagonistin des Dichters Abbé Prévost hat aber auch die französischen Komponisten Daniel Aubert und Jules Massenet zu einer Komposition angeregt. Drei eigenständige Werke, drei unterschiedliche Besetzungen und drei verschiedene Dirigenten werden im Teatro Regio zu erleben sein.

Die von Alpengipfeln umgebene Hauptstadt des Piemonts präsentiert sich als spannende Verbindung zwischen moderner Industriemetropole und barockem Juwel. Als wahre Schätze der Stadt gelten ihre imposanten Palazzi, welche das Herz des Hauses Savoyen und die Bühne der Einigung Italiens waren, sowie die zahlreichen Museen mit ihren ausgesprochen sehenswerten Sammlungen.

«Das Licht leuchtet in der Finsternis», so lautet der Wahlspruch der Waldenser, einer konfessionellen Minderheit, deren Angehörige hauptsächlich in den sogenannten «Waldenser Tälern» westlich von Turin zu finden sind. Wir laden Sie ein, sich mit uns auf die Spuren einer Gemeinschaft zu begeben, welche sich trotz der Inquisition behaupten konnte, wichtige Kulturschätze zu bewahren wusste und sich dem Dienst an den Nächsten verschrieben hat.

Patricia Moreno, Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten und Ihnen die zur Aufführung gelangenden Werke erläutern.

Legende: Blick über Turin. Cultours / Béatrice Zbinden

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Lugano.

14.15 Uhr: Fahrt von Lugano (Bahnhof) nach Turin.

Ca. 16.30 Uhr Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel und Abendessen.

Tag 2:

Geführter Rundgang durch die Innenstadt unter dem Motto «Barockes Turin».

15 Uhr: erster Opernbesuch

Oper I: «Manon» von Jules Massenet

Mitwirkende: u. a. Evelino Pidò (Dirigent), Arnaud Bernard (Regie), Martina Russomanno (Manon Lescaut).

Tag 3:

Ausflug «Auf den Spuren der Waldenser » und Besuch des waldensischen Kulturzentrums in Torre Pellice. Dieses entstand 1989 anlässlich des dreihundertsten Jahrestages der Heimkehr der Waldenser im Jahre 1689 aus dem Exil ins Piemont. Hinter der Realisierung dieses Projektes stand die Absicht der Waldensergemeinde, ihre reichen Kulturgüter zu sammeln und einem grösseren Publikum zugänglich zu machen.

19 Uhr: zweiter Opernbesuch.

Oper II: «Manon» von Daniel Auber

Mitwirkende: Guillaume Tourniaire (Dirigent), Arnaud Bernard (Regie), Rocío Pérez (Manon Lescaut).

Tag 4:

Besichtigungen in und um Turin unter dem Motto «Auf den Spuren der Savoyer».

20 Uhr: dritter Opernbesuch.

Oper III: «Manon» von Giacomo Puccini

Mitwirkende: Arnaud Bernard (Regie), Erika Grimaldi (Manon Lescaut).

Tag 5:

11 Uhr: Besuch der «Pinacoteca Agnelli» und individuelle Mittagspause auf dem Lingotto- Areal.

Ca. 13.30 Uhr: Rückfahrt.

Ca. 16 Uhr: Ankunft in Lugano

Eingeschlossene Leistungen

Reise per Komfortcar ab Lugano nach Italien und retour, alle Transfers vor Ort

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel NH Collection Piazza Carlina in Turin (Zentrum)

1 «Manon-Abonnement» (Kategorie 1) für die drei Aufführungen im Teatro Regio

4 Mahlzeiten (inkl. Getränke), 1 Apéro

Alle Führungen und Eintritte gemäss Programm

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Patricia Moreno, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» des Reiseveranstalters.

Programm-, Spielplan und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise an den jeweiligen Ausgangspunkt der Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese mit sich führen.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.