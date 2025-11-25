 Zum Inhalt springen

Ein älterer Herr vor buntem Wandteppich. Adrett gekleidet.
Legende: Dirigent und Solist am Klavier: Sir András Schiff. Nadja Sjoestroem

15. Januar 2026 «Sir András Schiff mit Bach und Beethoven» in Zürich

In Zusammenarbeit mit dem Tonhalle-Orchester bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

25.11.2025, 15:21

Das Angebot im Überblick

  • Datum, Zeit:
    Donnerstag, 15. Januar 2026, 19.30 Uhr
  • Ort:
    Tonhalle Zürich
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 94.– (statt CHF 125.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 75.– (statt CHF 100.–)
  • Anmeldeschluss:
    8. Januar 2026

Wenn der Dirigent gleichzeitig auch der Solist ist: Erleben Sie Sir András Schiff, wie er vom Flügel aus Klavierkonzerte von Bach und Beethoven leitet. Als Pianist ist er schon mehrfach mit dem Tonhalle-Orchester Zürich aufgetreten, nun gibt er als Dirigent sein Debüt.

