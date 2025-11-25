Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Donnerstag, 15. Januar 2026, 19.30 Uhr
- Ort:
Tonhalle Zürich
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 94.– (statt CHF 125.–)
Karten Kategorie 2: CHF 75.– (statt CHF 100.–)
- Anmeldeschluss:
8. Januar 2026
Wenn der Dirigent gleichzeitig auch der Solist ist: Erleben Sie Sir András Schiff, wie er vom Flügel aus Klavierkonzerte von Bach und Beethoven leitet. Als Pianist ist er schon mehrfach mit dem Tonhalle-Orchester Zürich aufgetreten, nun gibt er als Dirigent sein Debüt.