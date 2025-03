Ein Wahrzeichen, in den Fluss Regnitz gebaut: das Rathaus von Bamberg.

Mozartfest Würzburg – bereits dieser Begriff erweckt im Kopf Bilder und Klänge zum Leben. Mozart gefiel die fürstbischöfliche Stadt am Main, und er berichtete seiner Frau Constanze im Jahre 1790 von seinem Aufenthalt in dieser «schönen prächtigen Stadt».

Reise nach Würzburg: Mozart & mehr am Main

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Dienstag, 17. Juni bis Samstag, 21. Juni 2025

Dienstag, 17. Juni bis Samstag, 21. Juni 2025 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’690.– im Doppelzimmer

CHF 2’985.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’690.– im Doppelzimmer CHF 2’985.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

30. April 2025 (danach auf Anfrage)

Als eine schöne, prächtige Stadt darf Würzburg aufgrund der einzigartigen Residenz sowie auch seiner Lage am Fluss umgeben von Weinbergen durchaus bezeichnet werden. 1921 fand das erste Mozart-Konzert im Kaisersaal der heute zum Welterbe der UNESCO gehörenden Residenz statt. Das «Mozartfest» gehört somit zu den ältesten Klassikfestivals in Europa und bietet eine einzigartige Verbindung von Musik, Malerei und Architektur.

Seit rund sechs Jahrzehnten besteht eine enge künstlerische Verbindung zwischen den Bamberger Symphonikern und dem Festival. Ein Besuch in der Heimatstadt dieses renommierten Klangkörpers stehen ebenso auf dem Programm wie eine Führung durch das direkt am Main gelegene Kunstmuseum «Städel Museum» in Frankfurt. Ebenfalls begegnen Sie dem Komponisten Joseph Martin Kraus, welcher auch der «Odenwälder Mozart» genannt wird.

Moritz Weber, Redaktor bei Radio SRF 2 Kultur und Pianist, wird diese Reise begleiten. Das Reisekonzept stammt von Cultours – Reisen zur Kunst.

Legende: Blick auf die Würzburger Residenz. Pixabay

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Basel SBB.

10.13 Uhr: direkte Reise per Bahn nach Hanau.

13.27 Uhr: Ankunft und Transfer per Car nach Würzburg. En route Besuch der Ausstellung über den Komponisten Joseph Martin Kraus (1756 – 1792) im Bezirksmuseum Buchen.

Ca. 17 Uhr: Zimmerbezug im Hotel.

20 Uhr: Konzertbesuch in der Residenz (Weisser Saal).

Konzert I Box aufklappen Box zuklappen Programm: W. A. Mozart: Sonate C-Dur KV 14,

Sonate C-Dur KV 14, Sonate F-Dur KV 30,

Duo für Violine und Viola B-Dur KV 424,

Sonate G-Dur KV 379,

Variationen g-Moll KV 360,

Modulierendes Präludium K. deest «Londoner Skizzenbuch» (Auswahl),

Kirchensonate C-Dur KV 336;

K. Gourzi: Hommage à Mozart op. 56b. Mitwirkende: A. Ibragimova (Violine),

(Violine), N. Mönkemeyer (Viola),

(Viola), W. Youn (Hammerflügel).

Tag 2:

Ausführliche Stadtbesichtigung.

Am Abend Konzerteinführung und Aperitif.

20 Uhr: Konzertbesuch in der Residenz (Kaisersaal).

Konzert II Box aufklappen Box zuklappen Programm: L. van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15;

Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15; W. A. Mozart: Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 «Jupiter». Mitwirkende: Bamberger Symphoniker ,

, W. Youn (Klavier),

(Klavier), B. Labadie (Leitung).

Tag 3:

Besichtigung der Residenz und des Hofgartens.

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

Am Abend Konzerteinführung und Aperitif.

20 Uhr Konzertbesuch: in der Residenz (Kaisersaal).

Konzert III Box aufklappen Box zuklappen Programm: W. A. Mozart: Maurerische Trauermusik c-Moll KV 477 (479a);

Maurerische Trauermusik c-Moll KV 477 (479a); A. Rosetti: Violakonzert G-Dur;

Violakonzert G-Dur; W. A. Mozart: Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 «Jupiter». Mitwirkende: Bamberger Symphoniker ,

, N. Mönkemeyer (Viola),

(Viola), B. Labadie (Leitung).

Tag 4:

Tagesausflug nach Bamberg (Fahrzeit pro Weg ca. 1 Stunde).

Besichtigung der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt und Mittagessen.

Am Nachmittag Rückfahrt nach Würzburg und um 21 Uhr «Nachtmusik» im Hofgarten.

Konzert IV Box aufklappen Box zuklappen Programm: W.A. Mozart: Serenade Nr. 13 G-Dur KV 525 «Eine kleine Nachtmusik »;

Serenade Nr. 13 G-Dur KV 525 «Eine kleine Nachtmusik »; C. Reinecke: Flötenkonzert D-Dur op. 283;

Flötenkonzert D-Dur op. 283; J. Brahms, Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73. Mitwirkende: Philharmonisches Orchester Würzburg,

J. Choi (Flöte),

(Flöte), C. Novati (Leitung).

Tag 5:

10.30 Uhr: Transfer per Car nach Frankfurt am Main.

12 Uhr: Überblicksführung im Städel-Museum, danach spätes Mittagessen. Das Städel Museum wurde 1815 als bürgerliche Stiftung gegründet und gehört zu den wichtigsten Kunstmuseen Deutschlands.

16.50 Uhr: direkte Rückreise per Bahn.

19.48 Uhr: Ankunft in Basel SBB, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn in der 1. Klasse ab Basel SBB nach Hanau bzw. von Frankfurt am Main nach Basel SBB, inkl. Sitzplatzreservierung

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Dorint» in Würzburg (Zentrum)

Eintrittskarten (Kat. 1) für die vier im Programm erwähnten Konzerte

Alle Transfers, Führungen und Eintritte gemäss Programm

3 Essen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Tee oder Kaffee) und 2 Aperitifs

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan-, Flug- bzw. Fahrplanänderungen sowie Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise an den jeweiligen Ausgangs- bzw. Endpunkt der Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssten über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Da die Besichtigungen und Führungen zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Auf Anfrage ist eine Verlängerung des Aufenthaltes möglich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

Möchten Sie Mitglied werden beim SRF Kulturclub?