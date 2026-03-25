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Im Zentrum des Leseseminars stehen die Bücher «Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer.

In beiden Romanen verhandelt der Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer, der 2025 den Solothurner Literaturpreis erhielt, Fragen von Identität, Geheimnis und gesellschaftlicher Rolle vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts.

Gemeinsam lesen und diskutieren wir ausgewählte Passagen, sprechen über Figurenführung, das Erzählen zwischen Fakten und Fiktion und die Kunst, Biografisches und Historisches in Literatur zu verwandeln.

Alain Claude Sulzer nimmt an zwei Leserunden teil. Zusätzlich findet eine öffentliche Lesung mit anschliessendem Gespräch statt.

SRF Kulturclub Leseseminar mit Alain Claude Sulzer Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni 2026

Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni 2026 Ort:

Hotel Waldhaus Sils Maria

Hotel Waldhaus Sils Maria Seminarleitung:

Nicola Steiner

Nicola Steiner Gast:

Alain Claude Sulzer

Alain Claude Sulzer Lektüre:

«Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer

«Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer Kosten pro Person:

CHF 1’700.– im Einzelzimmer

CHF 1’670.– im Doppelzimmer Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag

Programm:

Donnerstag, 18. Juni:

- 16.30 Uhr: Apéro in der «Waldhaus Bar«, offeriert vom Hotel Waldhaus

- 17-18.45 Uhr: Erste Leserunde: Kennenlernen, Programm vorstellen, Beginn Diskussion

- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

Freitag, 19. Juni:

- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 9.30-11 Uhr: Zweite Leserunde

- 17-18.45 Uhr: Dritte Leserunde

- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

Samstag, 20. Juni:

-7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 9.30-11 Uhr: Vierte Leserunde: Gespräch mit Alain Claude Sulzer, Fragerunde

- 17-18.45 Uhr: Fünfte Leserunde: Gespräch mit Alain Claude Sulzer, Fragerunde

- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 21 Uhr: Lesung und Gespräch mit Alain Claude Sulzer und Nicola Steiner

Sonntag, 21. Juni:

-7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 9.30-11 Uhr: Letzte Leserunde, Abschlussdiskussion, Fragerunde

- 11.30 Uhr: Check-out