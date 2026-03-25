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Ein Mann im Anzug vor dunklem Hintergrund
Legende: Der Autor Alain Claude Sulzer Lucia Hunziker

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18. bis 21. Juni 2026 Leseseminar: Nicola Steiner und Alain Claude Sulzer

SRF Kulturclub Leseseminar vom 18. bis 21. Juni 2026

25.03.2026, 10:31

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Im Zentrum des Leseseminars stehen die Bücher «Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer.

In beiden Romanen verhandelt der Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer, der 2025 den Solothurner Literaturpreis erhielt, Fragen von Identität, Geheimnis und gesellschaftlicher Rolle vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts.

Gemeinsam lesen und diskutieren wir ausgewählte Passagen, sprechen über Figurenführung, das Erzählen zwischen Fakten und Fiktion und die Kunst, Biografisches und Historisches in Literatur zu verwandeln.

Alain Claude Sulzer nimmt an zwei Leserunden teil. Zusätzlich findet eine öffentliche Lesung mit anschliessendem Gespräch statt.

SRF Kulturclub Leseseminar mit Alain Claude Sulzer

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  • Datum, Zeit:
    Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni 2026
  • Ort:
    Hotel Waldhaus Sils Maria
  • Seminarleitung:
    Nicola Steiner
  • Gast:
    Alain Claude Sulzer
  • Lektüre:
    «Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer
  • Kosten pro Person:
    CHF 1’700.– im Einzelzimmer
    CHF 1’670.– im Doppelzimmer

    • Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag

Programm:

Donnerstag, 18. Juni:
 - 16.30 Uhr: Apéro in der «Waldhaus Bar«, offeriert vom Hotel Waldhaus
- 17-18.45 Uhr: Erste Leserunde: Kennenlernen, Programm vorstellen, Beginn Diskussion
- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

Freitag, 19. Juni:
- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 9.30-11 Uhr: Zweite Leserunde
- 17-18.45 Uhr: Dritte Leserunde
- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

 Samstag, 20. Juni:
 -7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 9.30-11 Uhr: Vierte Leserunde: Gespräch mit Alain Claude Sulzer, Fragerunde
- 17-18.45 Uhr: Fünfte Leserunde: Gespräch mit Alain Claude Sulzer, Fragerunde
- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 21 Uhr: Lesung und Gespräch mit Alain Claude Sulzer und Nicola Steiner

Sonntag, 21. Juni:
 -7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 9.30-11 Uhr: Letzte Leserunde, Abschlussdiskussion, Fragerunde
- 11.30 Uhr: Check-out

Eingeschlossene Leistungen

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  • 3 Übernachtungen im 5*-Hotel «Waldhaus» in Sils Maria
  • Halbpension Waldhaus Spa
  • 6 Leserunden
  • Lesung
  • Oberengadiner Bergbahnen und Postautos
  • Gäste werden auf Wunsch am Bahnhof St. Moritz abgeholt

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