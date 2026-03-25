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Mann mit blauen Augen schaut direkt in die Kamera
Legende: Alain Claude Sulzer Der Schriftsteller wurde 2025 mit dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet. Getty Images / Ulf Andersen

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18. bis 21. Juni Leseseminar: Nicola Steiner und Alain Claude Sulzer

SRF Kulturclub Leseseminar im Waldhaus Sils Maria

25.03.2026, 10:31

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Im Zentrum des Leseseminars stehen die Bücher «Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer.

In beiden Romanen verhandelt der Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer, der 2025 den Solothurner Literaturpreis erhielt, Fragen von Identität, Geheimnis und gesellschaftlicher Rolle vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts.

Gemeinsam lesen und diskutieren wir ausgewählte Passagen, sprechen über Figurenführung, das Erzählen zwischen Fakten und Fiktion und die Kunst, Biografisches und Historisches in Literatur zu verwandeln.

Alain Claude Sulzer nimmt an zwei Leserunden teil. Zusätzlich findet eine öffentliche Lesung mit anschliessendem Gespräch statt.

SRF Kulturclub Leseseminar mit Alain Claude Sulzer

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  • Datum, Zeit:
    Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni 2026
  • Ort:
    Hotel Waldhaus Sils Maria
  • Seminarleitung:
    Nicola Steiner
  • Gast:
    Alain Claude Sulzer
  • Lektüre:
    «Doppelleben» und «Fast wie ein Bruder» von Alain Claude Sulzer
  • Kosten pro Person:
    CHF 1’700.– im Einzelzimmer
    CHF 1’670.– im Doppelzimmer

    • Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag

Detailprogramm des Leseseminar

Eingeschlossene Leistungen

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  • 3 Übernachtungen im 5*-Hotel «Waldhaus» in Sils Maria
  • Halbpension Waldhaus Spa
  • 6 Leserunden
  • Lesung
  • Oberengadiner Bergbahnen und Postautos
  • Gäste werden auf Wunsch am Bahnhof St. Moritz abgeholt

Zwei Buchcover abgebildet
Legende: Lektüre des Leseseminars SRF

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