Im Rahmen des Internationalen Bachfestes Leipzig entsteht alljährlich ein abwechslungsreicher musikalischer Spannungsbogen, und dank ausgewiesener Spezialistinnen und Spezialisten der Alten Musik sind Aufführungen auf höchstem künstlerischem Niveau garantiert.

Die Bürger- und Handelsstadt Leipzig spielte eine entscheidende Rolle bei der «Friedlichen Revolution», die den Weg zur deutschen Wiedervereinigung ebnete. Zwei wichtige «Zeitzeugen aus Stein» sind die Nikolaikirche und das Paulinum. Beide gehören zu den Spielstätten des diesjährigen Bachfestes und werden im Rahmen dieser Reise besucht. Der Grosse Saal des Leipziger Gewandhauses zählt zu den berühmtesten Konzertsälen der Welt. Hier erleben Sie das Gewandhausorchester unter der Leitung des renommierten lettischen Dirigenten Andris Nelsons.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 18. Juni bis

Montag, 22. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni bis Montag, 22. Juni 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’965.– im Doppelzimmer

CHF 3’345.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’965.– im Doppelzimmer CHF 3’345.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

20. April 2026, danach auf Anfrage

Traditionell steht auf dem Programm des Abschlusskonzertes die monumentale h-Moll-Messe BWV 232. In der Thomaskirche – Bachs wichtigster ehemaliger Wirkungsstätte – werden der Thomanerchor und die Akademie für Alte Musik Berlin unter der Leitung von Thomaskantor Andreas Reize zu sehen und zu hören sein.

Als Einstieg in diese Reise steht ein kurzer Aufenthalt in Bachs Geburtsstadt auf dem Programm. Viele Eindrücke aus seiner Kindheit in Eisenach prägten den Komponisten und begleiteten ihn sein Leben lang.

Begleitet wird diese Reise durch die Musikwissenschaftlerin Gabriela Kaegi und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH.

Legende: Das Gewandhaus zu Leipzig, davor der Mendebrunnen. Andreas Schmidt / Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Basel SBB.

10.16 Uhr: Reise per Bahn nach Kassel-Wilhelmshöhe.

14.44 Uhr: Ankunft und Weiterfahrt per Car.

Ca. 16.30 Uhr: kurzer Stadtrundgang und Abendessen in Eisenach.

Ca. 22 Uhr: Zimmerbezug.

Tag 2:

Stadtführung zum Thema «Musikstadt Leipzig».

20 Uhr: Konzertbesuch in der Nikolaikirche.

Auf dem Programm stehen u.a. Werke von M. Praetorius, H. Schütz, D. Buxtehude, J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy und J. Brahms. Mitwirkende: Ensemble La Tempête.

Tag 3:

Konzerteinführungen.

12 Uhr: Konzertbesuch im Paulinum.

Programm: «Con Cembalo obligato – Bachs Gambensonaten» (BWV 1027, BWV 1028, BWV 1029). 2. Teil der Stadtführung und Besuch des «Bach-Museum».

Programm: «Con Cembalo obligato – Bachs Gambensonaten» (BWV 1027, BWV 1028, BWV 1029). 2. Teil der Stadtführung und Besuch des «Bach-Museum». 20 Uhr: Konzertbesuch in der Nikolaikirche.

Programm: «Bach und Händel – Ein Gipfeltreffen». Mitwirkende: u.a. Il Pomo d’Oro, Leitung: F. Corti.

Tag 4:

Konzerteinführungen.

11 Uhr: Konzertbesuch im Gewandhaus.

Programm: A. Pärt: Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte ...; R. Schumann: Konzert a-Moll, op. 54; A. Pärt: Collage über B-A-C-H; R. Schumann: Sinfonie Nr. 2 C-Dur, op. 61. Mitwirkende: u.a. Gewandhausorchester, A. Nelsons (Leitung).

Programm: A. Pärt: Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte ...; R. Schumann: Konzert a-Moll, op. 54; A. Pärt: Collage über B-A-C-H; R. Schumann: Sinfonie Nr. 2 C-Dur, op. 61. Mitwirkende: u.a. Gewandhausorchester, A. Nelsons (Leitung). 18 Uhr: Konzertbesuch in der Thomaskirche.

Programm: J. S. Bach: Messe in h-Moll, BWV 232.4. Mitwirkende: u.a. Thomanerchor, Akademie für Alte Musik Berlin, A. Reize (Leitung).

Tag 5:

Fahrt per Car nach Kassel-Wilhelmshöhe.

15.13 Uhr: Reise per Bahn nach Basel SBB.

19.48 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.



Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Reise per Bahn in der 1. Klasse von Basel SBB nach Kassel-Wilhelmshöhe und retour

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklasshotel «Steigenberger» in Leipzig (Zentrum)

Eintrittskarten (Kat. 1/Kat. 2) für alle Veranstaltungen gemäss Programm

Transfers per Car (Kassel-Leipzig-Kassel)

Alle Eintritte und Führungen gemäss Programm

3 Essen inkl. Getränke (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Heissgetränk)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen sind vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich.

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