Schwester Veronika ist keine gewöhnliche Nonne. Sie trägt zwar den Schleier einer Ordensfrau, aber dazu Jeans und T-Shirt. Und 2002 heiratete sie in einer kirchlichen Zeremonie und gehüllt in ein Hochzeitskleid ihren Mann, Jesus.

Dass aus ihr dereinst eine Freelance-Nonne, wie sie sich selbst beschreibt, werden würde, hat sie dem Ruf Gottes zu verdanken. Sie arbeitet als Gefängnisseelsorgerin und Beraterin für psychische Gesundheit, auch online.

Schwester Veronika ist eine von fünf Gästen, die Olivia Röllin anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des «Haus der Religionen» in Bern empfängt.

Ausserdem zu Gast ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Trennungscoach Thomas Meyer, der mit der religiösen Emanzipationsgeschichte «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» einen Bestseller schrieb.

Dann: Alexandra Kruse, die nach dem Verlust von Mutter und Bruder dem Ruf des Universums folgte und seither Menschen, die nichts von Horoskopen halten, jede erdenkliche günstige Sternenkonstellation erklärt.

Ausserdem mit von der Partie: Krishna Chandra, der mit 19 zum ersten Mal in Indien war und seither in klosterähnlichen Meditationszentren lebt. Seit einigen Jahren lebt, betet und arbeitet er zusammen mit zwölf permanenten Bewohnenden in einem Seitental des Centovalli.

Und last but not least: Vincent Gross hat sich tief in die Herzen deutschsprachiger Schlagerfans gesungen. Seine Lieder werden millionenfach abgerufen und geteilt, zweimal war er auf Platz 1 der Schweizer Hitparade, und er ist in einem christlichen Umfeld gross geworden: Beide Eltern haben Theologie studiert.

Mit diesen fünf Menschen spricht Olivia Röllin über Zufall, Ehrfurcht, Spiritualität und die Frage, welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt.

Montag, 18. November 2024

Haus der Religionen, Europaplatz 1, Bern

18:15 bis 18:45 Uhr: Einlass

ab 19 Uhr: TV-Aufzeichnung mit anschliessender Fragerunde

Die Veranstaltung ist kostenlos.

8. November 2024, Anmeldeformular unten

