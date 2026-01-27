Entgegen allen Vorurteilen präsentiert sich die von Alpengipfeln umgebene Hauptstadt des Piemonts als veritables Juwel des Barock. Zu den Schätzen der Stadt gehören imposante Stadtpaläste, Museen mit Sammlungen von Weltrang und das renommierte Opernhaus «Teatro Regio».

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Sonntag, 19. April bis Mittwoch, 22. April 2026

CHF 2’060.– im Doppelzimmer

CHF 2’380.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung



16/22 Personen

6. März, danach auf Anfrage

Das ehemalige Fiat-Werk Lingotto wurde vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano umgestaltet und beherbergt nun unter anderem das «Auditorium Giovanni Agnelli». Hier werden Sie einen Konzertabend mit dem ausgewiesenen Barockspezialisten Ottavio Dantone und dem ebenfalls auf Alte Musik spezialisierten Orchester Accademia Bizantina erleben.

«Das Licht leuchtet in der Finsternis» – so lautet der Wahlspruch der Waldenser, einer konfessionellen Minderheit, deren Angehörige hauptsächlich in den abgelegenen Tälern westlich von Turin zu finden sind. Wir laden Sie ein, sich mit uns auf die Spuren dieser Gemeinschaft zu begeben, die sich trotz der Inquisition behaupten konnte, wichtige Kulturschätze zu bewahren wusste und sich dem Dienst am Nächsten verschrieben hat.

In der unweit Mailands gelegenen Kleinstadt Vigevano ist der «Puls der Renaissance» auch heute noch spürbar. Mit der «Piazza Ducale » verfügt die Stadt über einen der schönsten und eindrücklichsten Plätze Italiens.

Rolf Grolimund, Musikwissenschaftler, wird diese Reise begleiten und Ihnen die zur Aufführung gelangenden Werke erläutern.

Legende: Im Rahmen eines Konzertbesuches, bei dem die 5. Sinfonie von Anton Bruckner auf dem Programm steht, werden Sie das Opernhaus kennenlernen. Cultours / Béatrice Zbinden

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Lugano.

13.15 Uhr: Fahrt per Car nach Turin.

Ca. 16 Uhr: Ankunft und Stadtrundfahrt zur ersten Orientierung.

Ca. 18 Uhr: Zimmerbezug im zentral gelegenen Mittelklassehotel, danach Abendessen.

Tag 2:

Halbtagesauflug «Auf den Spuren der Waldenser». Führung durch Torre Pellice und Besuch des waldensischen Kulturzentrums. Dieses wurde 1989 anlässlich des dreihundertsten Jahrestages der Rückkehr der Waldenser aus dem Exil ins Piemont im Jahr 1686 gegründet. Mittagessen «en route», danach Rückfahrt nach Turin.

20 Uhr: Konzert im Opernhaus «Teatro Regio» Box aufklappen Box zuklappen Programm: 5. Sinfonie in B-Dur (WAB 105) von Anton Bruckner. Mitwirkende: Yutaka Sado (Dirigent), Filarmonica TRT Torino.

Tag 3:

Geführter Rundgang zu Fuss durch die Innenstadt, anschliessend Mittagessen.

Nachmittag frei bzw. Besuch im Ägyptischen Museum.

20.30 Uhr: Konzert im Auditorium «Giovanni Agnelli Lingotto» Box aufklappen Box zuklappen Programm:

G.F. Händel: Concerto grosso in A-Dur Op. 6 Nr. 11 HWV 329;

A. Corelli: Concerto grosso in C-Dur Op. 6 Nr. 10;

F. Geminiani: Concerto grosso in e-Moll Op. 3 Nr. 6;

G.F. Händel: Concerto grosso in B-Dur Op. 6 Nr. 12 HWV 330;

G.B. Pergolesi: Konzert für Violine in B-Dur, Stabat Mater für Sopran, Alt und Streicher

Accademia Bizantina, O. Dantone (musikalische Leitung), S. Jerosme (Sopran), D. Galou (Alt), A. Tampieri (Violine).

Tag 4:

9.30 Uhr: Abreise. Ca. 11 Uhr

Rundgang in Vigevano danach Mittagessen.

Ca. 17.15 Uhr Ankunft in Lugano (Bahnhof), individuelle Heimreise.

Legende: Die Piazza Ducale in Vigevano. Cultours / Béatrice Zbinden

Eingeschlossene Leistungen: Box aufklappen Box zuklappen Reise per Car von Lugano (Bahnhof) nach Italien und retour, alle Transfers vor Ort

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten Mittelklassehotel «NH Santo Stefano» in Turin (Zentrum)

Alle Eintrittskarten, Führungen und Museumseintritte (gemäss Programm)

4 Mahlzeiten (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Espresso oder Tee)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Rolf Grolimund, Musikwissenschaftler, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan-, Fahrplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten. Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

Die An- und Abreise an den Ausgangs- bzw. Endpunkt einer Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Die Führungen und Rundgänge finden gemäss Programm zu Fuss statt, deshalb ist – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich, Einzelheiten in Ziffer 4 der «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

