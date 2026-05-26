«Da steckt Musik drin, da tönt’s und klingt’s von allen Seiten», schrieb Felix Mendelssohn an seine Eltern, als er 1830 eine lange und prägende Bildungsreise nach Italien unternahm.

Und auch heute hallt zwischen den sanften Hügeln der Toskana und der weiten Ebene der Emilia-Romagna noch immer das Echo grosser Melodien.

Zur Einstimmung auf die Aufführung der Oper «Simon Boccanegra» begeben Sie sich vor der Durchquerung des Apennins in Busseto und Le Roncole auf die Spuren Giuseppe Verdis, der 1813 unweit der Stadt Parma geboren wurde und diesem Landstrich während seines gesamten Lebens stets eng verbunden blieb.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 19. bis Montag, 23. November 2026

Donnerstag, 19. bis Montag, 23. November 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2‘585.– im Doppelzimmer

CHF 2‘925.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2‘585.– im Doppelzimmer CHF 2‘925.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

16/22 Personen

16/22 Personen Anmeldeschluss:

25. Juni 2026, danach auf Anfrage

Für einen Besuch von Florenz bieten sich die Wintermonate an, denn dann bleiben die grossen Touristenströme aus, und das überwältigende Kulturerbe kann in aller Ruhe bewundert werden. Das im Jahr 2014 eröffnete Opernhaus «Teatro del Maggio Musicale Fiorentino» gehört zu den spektakulärsten Opern-Neubauten der letzten Jahre. Neben einer Aufführung der bereits erwähnten Oper «Simon Boccanegra» erwartet Sie in diesem Haus ebenfalls eine Aufführung von Felix Mendelssohns Sinfonie-Kantate «Lobgesang».

Begleitet wird diese Reise von Patricia Moreno, Musikredaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur, die Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut macht, sowie von Béatrice Zbinden, Cultours GmbH, die diese Reise für den SRF Kulturclub konzipiert hat.

Legende: Busseto lädt zum Verweilen ein. Béatrice Zbinden / Cultours

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Lugano (Bahnhof).

12.15: Uhr Fahrt von Lugano nach Italien.

Ca. 15 Uhr: geführter Rundgang durch Busseto und Besuch des Geburtshauses von Giuseppe Verdi in Le Roncole.

Ca. 19 Uhr: Zimmerbezug in Parma und gemeinsames Abendessen.

Tag 2:

Am Vormittag Stadtrundgang in Parma. Anschliessend Freizeit für ein individuelles Mittagessen.

14 Uhr: Fahrt von Parma nach Florenz.

Ca. 18 Uhr: Ankunft in Florenz und Zimmerbezug im Hotel sowie gemeinsames Abendessen.

Tag 3:

9.30 Uhr: geführter Rundgang durch die Innenstadt. Nachmittag zur freien Verfügung.

18 Uhr: Konzertbesuch im Opernhaus.

Programm: Felix Mendelssohn: Sinfonie Nr. 2 «Lobgesang».

Mitwirkende: u. a. Daniele Gatti (Dirigent), Orchester und Chor des Opernhauses Florenz.

Programm: Felix Mendelssohn: Sinfonie Nr. 2 «Lobgesang». Mitwirkende: u. a. Daniele Gatti (Dirigent), Orchester und Chor des Opernhauses Florenz. Ca. 19.15 Uhr: Konzertende, im Anschluss gemeinsames Abendessen.

Tag 4:

Am Vormittag Besuch der «Fondazione Franco Zeffirelli». In diesem aussergewöhnlichen Museum kann die lange und erfolgreiche Karriere des berühmten Regisseurs anhand von rund 300 präsentierten Werken wie Bühnenskizzen, Entwürfen und Kostüm-Modellen nachverfolgt werden. Apéro und Operneinführung durch Patricia Moreno im Hotel.

15.30 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Simon Boccanegra» von Giuseppe Verdi. Mitwirkende: u. a. James Conlon (Dirigent), Àlex Ollé/ La Fura dels Baus (Regie), Orchester und Chor des Opernhauses Florenz, George Petean (Simon Boccanegra), Jongmin Park (Jacopo Fiesco).

Es handelt sich um eine neue Co-Produktion der Opernhäuser Florenz und Valencia.

Tag 5:

9 Uhr: Rückreise in die Schweiz.

10 Uhr: Stadtrundgang in Lucca, im Anschluss Mittagessen «en route».

Ca. 18 Uhr: Ankunft in Lugano (Bahnhof), individuelle Heimreise.

Legende: Das Geburtshaus von Giuseppe Verdi in Le Roncole. Béatrice Zbinden / Cultours

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Car von Lugano (Bahnhof) nach Italien und retour

1 Übernachtung/Frühstücksbuffet im guten 4*-Mittelklassehotel «NH» in Parma (Zentrum)

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten Mittelklassehotel «Palazzo Montebello» in Florenz (Zentrum)

Alle Eintrittskarten, Führungen und Museumseintritte (gemäss Programm)

5 Essen (inkl. Hauswein, Wasser, Espresso oder Tee), 1 Apéro riche

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Patricia Moreno, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich.

Auskünfte: Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch

Anmeldung:

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