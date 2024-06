Per E-Mail teilen

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 19. September,

bis Montag, 23. September 2024

Donnerstag, 19. September, bis Montag, 23. September 2024 Pauschalpreis pro Person:

CHF 3’480.– im Doppelzimmer

CHF 3’940.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 3’480.– im Doppelzimmer CHF 3’940.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung: 14/18 Personen

Aufgrund des regen Interesses bieten wir in diesem Jahr die beiden bereits im Jahr 2020 geplanten Reisen nach Sizilien an. Im Rahmen der ersten Reise lernen Sie Palermo kennen und unternehmen einen Tagesausflug an die Westküste.

Palermo erlebt seit einigen Jahren eine veritable «Renaissance» und hat sich zu einer der schönsten und besucherfreundlichsten Städte des Landes entwickelt. Die einst von viel Verkehr beherrschte Altstadt wurde in eine grosse Fussgängerzone mit einladenden Geschäften und Restaurants umgestaltet. Ein «Muss» für alle Opernfreunde ist ein Besuch im legendären Opernhaus «Teatro Massimo di Palermo», welches zu den grössten Opernhäusern Italiens gehört und nach einer Renovierung in neuem Glanz erstrahlt. Sie werden in diesem Haus eine Aufführung der Oper «Turandot» von Giacomo Puccini erleben.

Begleitet wird diese Reise durch Moritz Weber, Musikredaktor bei Radio SRF 2 Kultur.

Legende: Blick von Monreale nach Palermo. Cultours / Béatrice Zbinden

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich Flughafen.

16.55 Uhr: Direktflug mit Swiss von Zürich nach Palermo.

18.50 Uhr: Ankunft und Transfer in die Innenstadt. Zimmerbezug im Erstklasshotel «Grand Hotel et Des Palmes» und gemeinsames Abendessen. Das stilvolle Hotel befindet sich in einem eleganten Jugendstil- Gebäude im Herzen der Stadt.

Tag 2:

Halbtägige Stadtbesichtigung unter dem Motto «Palermo Barocca».

Nachmittag frei.

Am Abend Besuch einer Aufführung in einem «Teatro dei pupi».

Das sizilianische Marionettentheater entwickelte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wurde im Jahr 2001 als «immaterielles Weltkulturerbe» durch die UNESCO anerkannt.

Tag 3:

Tagesausflug an die Westküste der Insel und Besuch der kleinen mittelalterlichen Stadt Erice in der Provinz Trapani.

Tag 4:

Halbtägige Stadtbesichtigung unter dem Motto «Palermo – Arabo Normanna».

Nachmittag frei.

18.30 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Turandot» von Giacomo Puccini im Teatro Massimo. Mitwirkende: u. a. Carlo Goldstein (Dirigent), Alessandro Talevi (Regie). Neue Produktion des Teatro Massimo.

Tag 5:

Am Vormittag Besichtigung der über den Hügeln um Palermo gelegenen Kathedrale von Monreale, welche mit prächtigen Mosaiken geschmückt ist.

Im Anschluss Transfer zum Flughafen und um 14.35 Uhr Direktflug mit Helvetic Airways von Palermo nach Zürich.

16.35 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.

Legende: Prächtige Mosaike in der Kathedrale von Monreale. Béatrice Zbinden / Cultours

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- & Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Voraussetzung für eine Reiseteilnahme ist eine Mitgliedschaft im SRF Kulturclub.

Alle Reisenden müssen gültige Ausweispapiere mit sich führen und sollten die Besichtigungen zu Fuss bewältigen können.

Programm-, Spielplan-, Besetzungs- und Flugplanänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise nach/ab Zürich Flughafen erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Auf Anfrage möglich sind eine individuelle Reise per Bahn, eine Verlängerung des Aufenthaltes und/oder eine CO2-kompensierte Flugreise «Fly Green».

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Linienflüge in der Economy-Klasse mit Swiss bzw. Helvetic Airways von Zürich nach Palermo und retour, inkl. Taxen

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklassehotel «Grand Hotel et Des Palmes» in Palermo (Zentrum)

Alle Eintrittskarten, Transfers, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

4 Mahlzeiten inkl. Getränke

Ausführliche Reiseunterlagen

Reisebegleitung durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH