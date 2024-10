Wo einst der Orientexpress fuhr, erstreckt sich an der Nordküste der Ägais eine kaum bereiste Region Griechenlands. Köstliche Weine werden hier aus wieder entdeckten Rebsorten gekeltert.

Heute ist die zweitgrösste Stadt Griechenlands als Messe- und Universitätsstadt ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Jüdische, christliche und muslimische Kultur und Geschichte sind hier nebeneinander greifbar. Dieses Amalgam von orientalischem und europäischem Lebensgefühl begegnet uns auf Schritt und Tritt.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Montag, 19. Mai, bis Sonntag, 25. Mai 2025

Montag, 19. Mai, bis Sonntag, 25. Mai 2025 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’940.– im Doppelzimmer

CHF 3’320.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Preise inkl. Hin- und Rückflug

CHF 2’940.– im Doppelzimmer CHF 3’320.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Preise inkl. Hin- und Rückflug Mindest-/Maximalbeteiligung:

8/16 Personen

8/16 Personen Anmeldeschluss:

15. Januar 2025

Alteingesessen ist das Handwerk der Seidenherstellung, und der Tabak, der auch heute noch angebaut und zu verschiedenen Produkten verarbeitet wird, legte einst den Grundstein zur wirtschaftlichen Prosperität der Städte Kavala, Xanthi, Komotini. Die archäologischen Stätten von Amphipolis, Philippi, Abdera, Maronia erzählen von der jahrtausendealten Geschichte der Region.

Durch die vielfältige Bevölkerungszusammensetzung besteht im Dreiländereck Griechenland, Bulgarien, Türkei eine grosse kulturelle Vielfalt.

Wir bereisen Thrakien südlich der Rhodopen. In der bewegten Geschichte der Tabakmetropolen spiegelt sich der Machtkampf zwischen Griechenland, der Türkei und Bulgarien um den Zugang zum Mittelmeer und um die Kontrolle der weiten fruchtbaren Ebenen Ostmakedoniens und Thrakiens.

Erlesene Weine und regionale Spezialitäten machen unsere Reise zu einem kulinarischen Genuss. Architektonisch interessant ist das moderne 5*-Hotel «Hydrama» in einem ehemaligen Tabakhaus. In der zweiten Wochenhälfte wohnen wir direkt am Meer.

Für den SRF Kulturclub konzipiert hat diese Reise die Spezialistin für Geschichtsreisen lic. phil. et lic. iur. Sibylle Benz; sie begleitet diese Reise zusammen mit SRF-Religionsexpertin Dr. h. c. theol. Judith Wipfler.

Das Reiseprogramm

Tag 1:

Direktflug um 9.20 Uhr von Zürich nach Thessaloniki oder alternativ individuelle Anreise zum Treffpunkt am Flughafen von Thessaloniki.

13 Uhr: Fahrt entlang des Volvi-Sees ins Weingebiet an den Ausläufern des Pangäon. Besuch eines Weinguts und Fahrt zum «Hydrama Grand Hotel».

Abendessen in der Altstadt von Drama.

Tag 2:

Besuch der Ausgrabung von Philippi, UNESCO-Weltkulturerbe.

Weiterfahrt nach Kavala und Mittagessen. Die Stadt mit Burg und grossem Aquädukt, war ein wichtiger Tabak- Exporthafen. Führung im Tabakmuseum.

Tag 3:

Xanthi mit seinen Bürgerhäusern aus der Belle Époque ist Geburtsort des Komponisten Manos Hadjidakis. Besuch der Altstadt mit Mittagessen.

Fahrt ins Kosinthos-Tal zu den pomakisch-sprachigen Ortschaften.

Tag 4:

Halt beim antiken Avdira. Besuch eines Weinguts und Mittagessen am Meer beim Vistonida- See.

Ankunft im «King Maron»-Hotel, direkt am Meer.

Tag 5:

Besuch der Altstadt von Komotini mit ihrem orientalischen Charme. Mittagessen und Stadtrundgang.

Tag 6:

Im Städtchen Soufli am Evros-Fluss besichtigen wir das hervorragende Seidenmuseum.

Abendessen am Meer.

Tag 7:

Rückreise nach Thessaloniki. Direktflug um 13.40 Uhr nach Zürich oder individuelle Weiterreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direktflüge mit Aegean und Swiss: Zürich – Thessaloniki und Thessaloniki – Zürich, inkl. aller Taxen und Gebühren (bei individueller An- und Rückreise: Preisreduktion CHF 400.–)

Bus während der gesamten Reise

3 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 5*-Hotel «Hydrama»

3 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «King Maron»

6 Essen in Restaurants (inkl. Tafelwasser)

Alle Transfers, Stadtrundfahrten, Weindegustationen, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

Begleitung der Reise durch Judith Wipfler, SRF Religionsexpertin, und Sibylle Benz, Historikerin

